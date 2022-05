Giancarlo Farnetani è il nuovo presidente dell’associazione Palio marinaro

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Rinnovato il consiglio della Associazione del palio marinaro di Castiglione della Pescaia, che ha eletto presidente Giancarlo Farnetani. L’ex sindaco avrà come vice Enrico Giovannelli, mentre Mirella Rotoloni sarà la segretaria.

Nell’esecutivo entrano la consigliera comunale delegata alla valorizzazione delle tradizioni popolari Jessica Biancalani, Simone Boldi, Adolfo Ciampoli, Giampaolo Lari, Paolo Mori, Simonetta Perrone, Elisa Tognietti e Massimo Vannetti.

«Il palio senior – anticipa Jessica Biancalani – si svolgerà il 21 agosto. Andiamo verso un’edizione, la 66°, particolarmente importante perché rappresenta un ulteriore passo verso una ritrovata normalità. Vorrei immediatamente ringraziare sia coloro che hanno fatto parte del vecchio consiglio, che in questi ultimi anni così imprevedibili e difficili hanno tenuto i rapporti sia con gli atleti, ma auguro immediatamente buon lavoro anche al nuovo gruppo dirigente, dove sono presenti new entry e conferme, tutte persone che conosco benissimo e delle quali ho piena stima e fiducia»

«Saranno la passione e l’impegno di questi uomini e donne – sostiene la sindaca Elena Nappi – con cui l’amministrazione comunale porterà avanti i valori di una tradizione molto sentita nella cittadina costiera e dopo due anni di stop dovuti all’emergenza pandemica tornerà con la propria ritualità e cultura a far vivere sia ai castiglionesi che ai turisti una grande festa di popolo, perché il palio non è solo la gara in mare, ma è soprattutto aggregazione tra la gente».

«Dal nostro insediamento – concludono Nappi e Biancalani – abbiamo incontrato molte persone entusiaste e pronte a lavorare con noi al progetto e appena avuta la conferma che potevamo riprendere la disputa del palio, stiamo definendo anche tutte quelle iniziative collaterali per renderlo un evento clou del mese di agosto».