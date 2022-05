Efficienza energetica: un incontro con l’agenzia della Regione Toscana

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Approfondire le proprie conoscenze sugli impianti e sul sistema regionale sull’efficienza energetica. È con questo scopo che Cna Grosseto ha organizzato, per lunedì 23 maggio, alle 17, un incontro gratuito in modalità mista con l’Agenzia regionale recupero risorse (Arrr) spa.

L’agenzia, che è una società in house della Regione Toscana, lavora a supporto delle politiche regionali in tema di rifiuti ed energia e svolge attività informativa e formativa per cittadini, enti locali e imprese.

All’incontro, che si terrà nella sala conferenze di Cna Grosseto, in via Birmania 96, ma che potrà essere seguito anche a distanza, prenderanno parte Leonardo Maiellaro, responsabile della filiale di Siena Arrr, e Stefano Chini, responsabili del servizio ispettivo Arrr. Con l’aiuto dei due relatori, i partecipanti potranno approfondire le modalità di controllo degli impianti e di recupero dell’evasione e confrontarsi su criticità e miglioramenti del sistema regionale sull’efficienza energetica.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a i.chechi@cna-gr.it o chiamare i numeri 0564 471210 – 333 1031288.