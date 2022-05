Bicincittà torna a Grosseto, secondo appuntamento in Maremma per gli amanti delle due ruote

GROSSETO – Dopo Castiglione della Pescaia, Grosseto. Secondo appuntamento con Bicincittà in Maremma, stavolta nel capoluogo: la pedalata ecologista targata Uisp, quest’anno abbinata all’evento Bimbimbici, è in programma sabato 21 maggio. Il via sarà dato alle 15,30 dalla sede Uisp di viale Europa, dove i partecipanti torneranno dopo aver attraversato il centro storico e la zona di via Scansanese-via Senese. Sono previste due brevi soste in piazza Dante, al Bastione Maiano e al supermercato Conad di via Scansanese, che offrirà un buffet. Tra i partner importanti di Uisp in questo evento, che avrà come sempre finalità benefiche, Fiab Grosseto Ciclabile, tre onlus che si occupano di cure palliative come La Farfalla, la Fondazione Maruzza e Giro d’Italia, Abio e il Comune di Grosseto.

“Bicincittà, quest’anno abbinata a Bimbimbici – afferma Olinto Fedi, consigliere Uisp e organizzatore della manifestazione – è uno dei fiori all’occhiello del nostro comitato. Che finalmente torna alla normalità con un evento che associa lo sport alla socialità, la mobilità sostenibile alla solidarietà”. Per informazioni segreteria Uisp, 0564417756.