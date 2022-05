Bellaria liquidato, le Under 13 della Pallavolo Grosseto campionesse del Basso Tirreno

GROSSETO – Esaltante vittoria delle Under 13 Luca Consani Pallavolo Grosseto, che nella finalissima del Torneo territoriale Basso Tirreno conquistano l’ambito trofeo a spese del Bellaria. Il 3-0 finale parla chiaro anche coi punteggi parziali: 25-17, 25-16 e 25-20. Un anno in palestra di duro lavoro, passione, impegno, serietà che le bimbe di Ilaria Colella hanno tradotto in una vittoria prestigiosa e meritata; l’allenatrice è riuscita a trasmettere alle sue giocatrici, oltre al gioco, anche una certa grinta che non ha lasciato scampo alle avversarie, per un torneo dominato dall’inizio al match ball. Grande soddisfazione della dirigenza e di tutta la società che ringraziano Colella e il suo staff per l’impegno e la dedizione che hanno messo a disposizione della squadra, oltre ai genitori e al pubblico che oggi hanno riempito il Palazzetto.

Prossimo impegno, la fase regionale che si disputerà a giugno.

Le convocate: Cecilia Centrella, Chiara Priori, Clara Balestri, Odessa Di Rienzo, Gaia Giovani, Luigia Iaccarino, Camilla Peri, Emma Rossi, Giulia Muzzi, Viola Armini, Ginevra Consani, Sofia Delli Castelli, Viola Murzi e Sofia Guidoni. Allenatore Ilaria Colella, secondo Allenatore Andrea Rossi, Dirigenti Lucia Zorzi ed Elisa Totti.