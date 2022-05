Scontro in città: un’auto si ribalta sulla strada. Feriti due minorenni

FOLLONICA – È di cinque feriti il bilancio di un rocambolesco incidente accaduto oggi pomeriggio in città.

Erano circa le 16 quando due auto, per cause in fase di accertamenti, si sono scontrate in via Litoranea, all’angolo via Isola di Cerboli. Nell’impatto una delle due macchine si è ribaltata sulla strada. Proprio pochi giorni fa, sempre in via Litoranea, era stata investita una donna.

Nello scontro di oggi sono rimaste ferite cinque persone di cui due minorenni, uno di 15 e uno di quattro anni. Per fortuna le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico, gli agenti della Polizia municipale locale per i rilievi.