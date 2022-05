Goleada finale contro il Trestina, il Follonica Gavorrano in pompa magna ai playoff

BAGNO DI GAVORRANO – Prestazione maiuscola del Follonica Gavorrano nel match che chiude il campionato regolamentare col 7-1 allo Sporting Trestina.

Prima vera palla gol al 13′ per i piedi di Tiganj: servito in profondità da Berardi, l’attaccante si trova a tu per tu con il portiere in posizione leggermente defilata e con il sinistro spara fuori. Dall’altra parte, al 17’ Essoussi non approfitta di un errore della difesa biancorossoblù e calcia anche lui a lato da ottima posizione.

Il gol del vantaggio per gli uomini di Bonura arriva al 21’ con Giustarini: il numero 32 viene imbeccato da un perfetto pallone in profondità di Liurni, si presenta di fronte a Mazzoni e lo batte con una conclusione imparabile.

Il raddoppio arriva dopo quattro minuti: è il 25’ quando Liurni mette una bella palla in mezzo su calcio piazzato che giunge all’impeccabile Tiganj, dopo una deviazione di Giustarini.

Tanti spazi per i biancorossoblù per fare male e la terza rete, ad opera di Giustarini, arriva al 29’, ma si alza la bandierina dell’assistente e il signor Bracaccini di Macerata annulla.

Gloria anche per Liurni: al 30’ servito in area da Berardi, si accentra e batte Mazzoni con un sinistro all’incrocio dei pali. Il poker dei maremmani arriva al 33′: uno scatenato Giustarini riceve palla dopo la discesa di Gasco. Il numero 32 si gira e batte di sinistro all’angolino lontano, siglando il gol del 4-0 e la sua doppietta personale.

Il Trestina prova a chiudere la prima frazione in avanti e al 44’ trova anche il gol del 4-1: dopo una conclusione di Khribech, deviata in angolo da Vivoli, sugli sviluppi del corner è Gramaccia a mettere la palla in rete. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo, con i biancorossoblù padroni del campo nonostante la rete subita nel finale.

La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione. Al 5′ è Iacullo a provare la conclusione dalla lunga distanza e, grazie anche alla complicità del portiere, segna la quinta marcatura della giornata. Due minuti più tardi sfiora invece il gol Berardi, che apre troppo il piattone di prima dopo il bel passaggio di Liurni.

Arriva anche l’esordio in serie D per Catalin Sebastian Cret, che tanto bene sta facendo con le compagini degli Allievi e degli Juniores del Follonica Gavorrano. Il classe 2006 fa il suo ingresso in campo assieme a Fontana, con mister Bonura che toglie Tiganj, autore del secondo gol, e Del Rosso.

E proprio Fontana al 20′ deposita la palla in rete pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, servito da Giustarini, segnando il 6-1.

In campo poi anche il classe 2003 Martelli che, assieme a Cret e ai tanti giovani elementi che oggi si sono messi in mostra, fa il suo ingresso in campo al 31′.

Quasi allo scadere Giustarini segna la sua personale tripletta direttamente su calcio di punizione, chiudendo il match sul 7-1.

Adesso per i ragazzi di Bonura testa al match dei play off che li vedrà impegnati in trasferta contro l’Arezzo.

FOLLONICA GAVORRANO: Vivoli, Bruni, Del Rosso (13′ st Cret), Tiganj (13′ st Fontana), Liurni (31′ st Martelli), Iacullo, Fremura, Gasco, Berardi, Ampollini (30′ st Dierna), Giustarini. A disposizione: Barbanera, Coccia, Origlio, Sylla, Arduini. All. Bonura.

SPORTING TRESTINA: Mazzoni (43′ st Qoku), Convito (43′ st Magalotti), Lorenzini, Gori (1′ st Sirci), Cenerini, Della Spolentina, Barbarossa, Gramaccia, Essoussi (18′ st De Benedictis), Khribech, Di Cato (23′ st Bruschi). A disposizione: Cesarini, Scarlino. All. Pierotti.

ARBITRO: Bracaccini di Macerata; assistenti Pancani di Roma 1 e Spoletini di Rieti.

RETI: 21’, 33′ e 42′ st Giustarini, 25’ Tiganj, 30’ Liurni, 44’ Gramaccia, 5′ st Iacullo, 20′ st Fontana.