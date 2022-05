Centrosinistra perde un’altra lista: esclusa quella di Bastianini

CAMPAGNATICO – Dopo il caso Orbetello che nel 2021 ha poetato all’esclusione della lista di Mario Chiavetta, il centrosinistra, a pochi mesi di distanza da quell’”incidente”, cade un’altra volta nel percorso di presentazione delle liste alle amministrative.

Questa volta il crack è stato fatto a Campagnatico dove il centrosinistra a guida Pd in extremis aveva provato a candidare a sindaco Giancarlo Bastianini, già sindaco di Montieri e vicepresidente della Provincia.

Ma proprio in riferimento a quell’esperienza amministrativa provinciale Bastianini è stato escluso dalla competizione elettorale per una vicenda giudiziaria legata al passato.

In sostanza una condanna penale per patteggiamento non ha cessato i suoi effetti nei confronti di Bastianini che avrebbe dovuto, per riabilitarsi, ricorrere ad una procedura particolare mai avanzata.

Di fatto a Campagnatico restano in corsa due candidati espressione del centrodestra. Luca Grisanti sindaco uscente, espressione della Lega, ed Elismo Pesucci ex sindaco di centrodestra con un passato importante in Forza Italia.