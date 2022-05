Campionati Europei, da Marangi a Gelsomino la mezza maratona si colora di azzurro

GROSSETO – Agonismo e altra pioggia di medaglie azzurre anche nella mezza maratona agli European Master non stadia. Nella mattina dell’ultimo giorno di competizioni, sul percorso che attraversa il centro cittadino con il passaggio sulle mura medicee, la gara maschile si decide nel finale: è il pugliese Alessandro Marangi (M35, Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi) ad aggiudicarsi il successo in 1h08:55 seguito dal reatino Umberto Persi (At Running Orte), secondo nella stessa categoria in 1h09:04. Il titolo M45 con il terzo posto assoluto va invece al beniamino locale Joachim Nshimirimana della Track & Field Master Grosseto, nato in Burundi ma ormai cittadino italiano, che arriva in 1h09:07.

Ancora più combattuta la sfida femminile sui 21,097 chilometri, risolta soltanto in volata da Bettina Englisch, tedesca a dispetto del cognome, con 1h18:30 e due secondi di vantaggio nei confronti di Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia (1h18:32), nella sfida tra W40. Alle loro spalle è ancora protagonista la lombarda Claudia Gelsomino (Pbm Bovisio Masciago), già campionessa tricolore di maratona, con 1h20:42 nella categoria W50. Tra i più applauditi il romano Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport), “re” delle 100 chilometri, bronzo M50 in 1h13:53 dietro al portoghese Davide Figuereido, che completa il tris d’oro in 1h11:54 dopo aver vinto anche le gare di 10 km e 5 km, e all’altro italiano Stefano Politi (Gs Orecchiella Garfagnana, 1h13:14). A proposito di triplette, di nuovo a segno per la terza volta anche la britannica Clare Elms (W55, 1h27:48), lo svizzero Gregorio Sablone (M85, 2h04:10) e lo svedese Ake Jonson (M80, 2h08:40). Per l’Italia altre 45 medaglie: 21 ori, 12 argenti e 12 bronzi. Nel pomeriggio conclusivo, le gare più lunghe di marcia al parco Pertini (30 km uomini e 20 km donne). Il testimone della rassegna non stadia andrà quindi al Portogallo: sarà l’isola di Porto Santo, nell’arcipelago di Madeira, a ospitarla tra due anni nel maggio del 2024.

European Master, la 21k in Piazza La Marmora

MEDAGLIERE ITALIANO – TERZA GIORNATA

ORO

mezza maratona M35: Alessandro Marangi (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi) 1h08:55

mezza maratona squadra M35: Alessandro Marangi (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi), Umberto Persi (At Running Orte), Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport Caltanissetta)

mezza maratona M45: Joachim Nshimirimana (Track & Field Master Grosseto) 1h09:07

mezza maratona squadra M45: Joachim Nshimirimana (Track & Field Master Grosseto), Walter Mancuso (Atl. Winner Foligno), Vincenzo Puccio (Duilia Barcellona Pozzo di Gotto)

mezza maratona squadra M50: Stefano Politi (Gs Orecchiella Garfagnana), Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport), Abdelkrim Boumalik (Atl. Canicattì)

mezza maratona M55: Francesco Berardi (Gpd Fano Corre Tonelli) 1h17:57

mezza maratona squadra M55: Francesco Berardi (Gpd Fano Corre Tonelli), Fabrizio Casagrande (Cimavilla Running Team), Daniele Sperindei (Atl. Avis Castel San Pietro)

mezza maratona M60: Maurizio Vagnoli (Dynamyk Fitness Palo del Colle) 1h19:25

mezza maratona squadra M60: Maurizio Vagnoli (Dynamyk Fitness Palo del Colle), Claudio Nottolini (Track & Field Master Grosseto), Gianni Mattacola (Pol. Ciociara Antonio Fava)

mezza maratona M65: Virginio Trentin (Atl. San Biagio) 1h23:16

mezza maratona squadra M65: Virginio Trentin (Atl. San Biagio), Ruggero Dimastrochicco (Bitonto Runners-Amici di Marco), Stefano Rascioni (Marà Avis Marathon)

mezza maratona squadra M70: Enzo Toselli (Atl. Anzio), Rudy Bassani (Virtus Groane), Carluccio Bordoni (2002 Marathon Club Sondrio)

mezza maratona W35: Elisabetta Manenti (Atl. Pianura Bergamasca) 1h21:10

mezza maratona squadra W35: Elisabetta Manenti (Atl. Pianura Bergamasca), Stefania Grasselli (Gs Orecchiella Garfagnana), Fiorenza Succu (Isolarun)

mezza maratona squadra W40: Silvia Tamburi (Atl. Avis Perugia), Elisabetta Orru (Gs Runners Cagliari), Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona)

mezza maratona squadra W45: Sonia Lopes (Boscaini Runners), Francesca Battacchi (Acquadela Bologna), Chiara Gallorini (Track & Field Master Grosseto)

mezza maratona W50: Claudia Gelsomino (Pbm Bovisio Masciago) 1h20:42

mezza maratona squadra W50: Claudia Gelsomino (Pbm Bovisio Masciago), Giovanna Ungania (Old Stars Ostia), Catia Addonisio (Nissolino Intesatletica)

mezza maratona W60: Alessandra Gratton (Gruppo Marciatori Teenager Staranzano) 1h34:23

mezza maratona squadra W60: Alessandra Gratton (Gruppo Marciatori Teenager Staranzano), Eva Toccafondi Grunwald (Track & Field Master Grosseto), Annamaria Masetti (Gs Gabbi)

mezza maratona W65: Cristina Frontespezi (Atl. Roata Chiusani) 1h40:11

ARGENTO

mezza maratona M35: Umberto Persi (At Running Orte) 1h09:04

mezza maratona M40: Pasquale Rutigliano (Bitonto Runners-Amici di Marco) 1h11:42

mezza maratona squadra M40: Pasquale Rutigliano (Bitonto Runners-Amici di Marco), Luca Scaramucci (Isola Sacra Fiumicino), Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso Running Team Genova)

mezza maratona M50: Stefano Politi (Gs Orecchiella Garfagnana) 1h13:14

mezza maratona M55: Fabrizio Casagrande (Cimavilla Running Team) 1h18:28

mezza maratona M60: Claudio Nottolini (Track & Field Master Grosseto) 1h19:40

mezza maratona M70: Enzo Toselli (Atl. Anzio) 1h36:41

mezza maratona W40: Silvia Tamburi (Atl. Avis Perugia) 1h18:32

mezza maratona W45: Sonia Lopes (Boscaini Runners) 1h23:13

mezza maratona W50: Giovanna Ungania (Old Stars Ostia) 1h26:51

mezza maratona squadra W55: Cristina De Rocco (Atl. Castello), Silvia Di Salvo (Atl. Roata Chiusani), Daniela Diamanti (Gs Le Panche Castelquarto)

mezza maratona squadra W65: Cristina Frontespezi (Atl. Roata Chiusani), Marzia Frattini (Pol. Torrile), Tiziana Tattini

BRONZO

mezza maratona M35: Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport Caltanissetta) 1h11:12

mezza maratona M45: Walter Mancuso (Atl. Winner Foligno) 1h13:34

mezza maratona M50: Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport) 1h13:53

mezza maratona M60: Gianni Mattacola (Pol. Ciociara Antonio Fava) 1h19:48

mezza maratona M65: Ruggero Dimastrochicco (Bitonto Runners-Amici di Marco) 1h25:09

mezza maratona M70: Rudy Bassani (Virtus Groane) 1h39:11

mezza maratona W35: Stefania Grasselli (Gs Orecchiella Garfagnana) 1h31:17

mezza maratona W40: Elisabetta Orru (Gs Runners Cagliari) 1h22:45

mezza maratona W45: Francesca Battacchi (Acquadela Bologna) 1h23:49

mezza maratona W50: Catia Addonisio (Nissolino Intesatletica) 1h30:30

mezza maratona W60: Eva Toccafondi Grunwald (Track & Field Master Grosseto) 1h36:53

mezza maratona W70: Giovanna Pellegrino 2h59:12