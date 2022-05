Bastianini: «Faremo ricorso contro l’esclusione»

GROSSETO – «Ho tempo tre giorni per fare ricorso» Giancarlo Bastianini commenta così l’esclusione della sua lista dalla corsa delle elezioni a Campagnatico.

«Non sapevo nulla che ci fosse da fare domanda per la riabilitazione, nessuno me l’aveva mai detto; è vero che la legge non ammette ignoranza, ma stiamo parlando di una cosa successa nove anni fa».

«Tra l’altro – prosegue Bastianini – quando mi sono candidato ho fatto domanda del certificato al casellario giudiziario e sulla domanda c’è scritto che lo chiedevo per la candidatura, e non c’è scritto nulla al riguardo».

Domani Bastianini parlerà con il suo avvocato, poi attenderà la comunicazione ufficiale dell’esclusione (comunicazione che arriverà a chi ha presentato la lista) e quindi presenterà ricorso «Se c’è una possibilità non va buttata via».