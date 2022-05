Al Parco centrale nascerà uno skate park. Intanto arriva un evento a Pratoranieri

FOLLONICA – Un pomeriggio sul lungomare di Pratoranieri per illustrare il progetto dello Skate Park al Parco Centrale e per presentare gli eventi del prossimo fine settimana: sono tante le attività che riguardano gli skaters follonichesi.

Il Parco Centrale di Follonica ospiterà presto un nuovo Skate Park: la Giunta guidata dal sindaco Andrea Benini ha inserito la realizzazione della struttura nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e per il progetto sono stati messi a disposizione oltre 60 mila euro. La richiesta era stata fatta da un gruppo di ragazzi e ragazze appassionati di questo sport e adesso il progetto sta per diventare realtà.

«Ci sono tanti ragazzi e ragazze ai quali dovevamo dare questa risposta – dice il sindaco Andre Benini – e allora abbiamo lavorato ad una risposta concreta. Da qualche giorno sono partiti i lavori per il basamento. Lo Skate Park sarà realizzato in una zona dove sarà possibile allargarsi in futuro. Quindi potremo aggiungere una pista o una rampa. Siamo felici di dare questa nuova opportunità alla nostra città».

L’area del Parco Centrale rappresenta idealmente l’anello di congiunzione tra la zona degli impianti sportivi, in via Sanzio, e il centro cittadino e per questo è sembrato il luogo ideale dove realizzare questa nuova struttura. La zona sud est del Parco, nei pressi della rotatoria interna al parco, a confine con la Gora delle Ferriere, sarà quindi presto oggetto di intervento. Il lavoro prevede il prolungamento dell’attuale marciapiede che costeggia la rotatoria per consentire l’accesso alla zona dove è prevista la collocazione delle strutture. Il progetto consiste nella realizzazione di una piattaforma pavimentata rettangolare di 10 metri per 30 metri, dove verranno inseriti anche dei nuovi punti luce. Su questa piattaforma saranno poi installate gli “half pipe”, un “rooftop” e un “bank ramp”, ovvero quelle particolari rampe utilizzate dagli skaters per l’attività sportiva.

Per il momento con il budget a disposizione è stato deciso di realizzare una struttura adatta all’allenamento ma nelle immediate vicinanze della piattaforma è presente una superficie di circa 500 metri quadrati, dove volendo in futuro potrà essere ampliato l’impianto.

Intanto, il prossimo fine settimana Follonica ospiterà uno “Skate Evento” sul lungomare di Pratoranieri, dedicato ai ragazzi e alle ragazze che seguono questo sport, recentemente inserito tra le discipline olimpiche. Da alcuni mesi, infatti, in città è stato avviato un corso di skate e l’evento vuole aggregare tutte le realtà follonichesi che orbitano intorno a questo particolare sport. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana, 21 e 22 maggio, a partire dalle 10.45. Saranno presenti degli skater professionisti che si esibiranno. L’evento è organizzato da Surf Relax e Life Café. Per informazioni: 0566264050, 3493261659.

«Tutto è partito dall’idea dello Skate Park – dicono Roberto Mocellin del negozio Surf Relx e Francesco Malinverno del Life Cafè – Il progetto si svolgerà sabato 21 e domenica 22 maggio e la struttura verrà poi spostata al Golfo del Sole, dove resterà fissa. Non vogliamo fare solo un fine settimana o una data singola ma vorremmo che questo evento avesse un seguito. Speriamo che la realizzazione dello Skate Park sia l’avvio di una bella e nuova generazione di atleti».

NELLA FOTO: in piedi da sinistra Giordano D’Ecclesiis, istruttore di skate, Walter D’Angelo, titolare dello Skate Plaza, il consigliere comunale Giacomo Manni, Vasco Paulo, direttore del Golfo del Sole, Francesco Malinverno, titolare Life Café, il sindaco Andrea Benini, Roberto Mocellin, titolare del Surf Relax e Dario Vella, dell’associazione Skate Follonica.