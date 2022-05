A Marina di Grosseto a scuola di surf, corso per istruttori di primo livello

MARINA DI GROSSETO – La Direzione Nazionale AICS Dipartimento Sport e AiCS Divisione Windsurf Italia organizzano il Corso di Formazione per Istruttore Nazionale di Windsurf Livello 1 che si svolgerà nei giorni 11 e 12 Giugno prossimi, presso il centro Sunset Beach SP delle Collacchie, a Marina di Grosseto.

Il corso è rivolto ai maggiorenni affiliati AiCS ed in possesso del certificato medico in corso di validità.

La finalità del corso è quella di fornire agli istruttori AiCS Windsurf 1° Livello le competenze didattiche, formative, comunicative funzionali all’insegnamento della pratica del windsurf in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Ma, più in generale, si intende formare e diplomare Istruttori di Windsurf, la cui preparazione sarà basata prevalentemente sulla promozione turistico-sportiva per creare delle figure professionali da inserire nel mondo turismo-attivo non agonistico. Particolare attenzione sarà data all’interazione che in futuro gli Istruttori avranno con i propri allievi anche su tematiche come Ambiente ed Alimentazione.

Il corso sarà gestito da formatori nazionali della AiCS Divisione Windsurf Italia e si svolgerà in una fase teorica e pratica. Al termine del corso sarà rilasciato un Diploma Istruttore Nazionale Windsurf AiCS, un tesserino digitale con foto da Istruttore Windsurf AiCS. Sarà inoltre erogato un attestato di Eco-Istruttore rilasciato dalla Commissione Nazionale Ambiente AiCS e verranno iscritti nell’Albo Pubblico Nazionale degli Istruttori AiCS.

Tempo per iscriversi: entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di inizio corso. Per sapere come e conoscere il programma, contattare la sede Sunset Beach di Marina al 333.5349235.