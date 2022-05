Prime medaglie agli European Master nei 10k, record italiano per il veterano Squadrone

GROSSETO – Sotto il sole di Grosseto le prime sfide dei Campionati Europei Master non stadia, con un gran numero di medaglie conquistate dagli atleti italiani. Nei 10 km di marcia al femminile davanti a tutte Rosetta La Delfa per tagliare il traguardo in solitaria conquistando l’oro W40 in 49:27 con quasi tre minuti di vantaggio sulle avversarie. Promettente marciatrice in gioventù, che ha ripreso l’attività agonistica da qualche anno dopo due maternità e ora estetista di professione, la portacolori dell’Unione Giovane Biella conferma il suo ruolo di protagonista della specialità. Per la piemontese di Candelo, classe 1977, in attesa del compleanno (tra un paio di mesi) c’è da festeggiare la migliore prestazione italiana SF45 (a livello nazionale viene considerato l’anno di nascita anziché l’età). Alle sue spalle esulta ancora una volta Valeria Pedetti (Atl. Libertas Orvieto) che in 52:26 trionfa tra le W45 e pareggia il suo ormai ex primato di categoria, quattro anni dopo la vittoria nell’edizione di Alicante, in Spagna. L’umbra si aggiudica il duello con la tedesca Bianca Schenker (52:48) mentre è terza Nadiya Sukharyna (Torrebianca Messina), ucraina che vive nella città siciliana, bronzo con 52:52. Titolo europeo e record italiano anche per Daniela Ricciutelli (Liberatletica Roma) in 1h03:28 nella gara W65.

European Master – giorno 1 – 10k

Il primo all’arrivo al maschile è il casertano Vincenzo Magliulo (M45, Elite Academy Bari), alla sua ennesima affermazione internazionale, che si impone con il tempo di 48:00. Tra gli altri in evidenza Edoardo Alfieri (Cs Giovanile Catanzaro Lido), padrone della prova M65 in 56:14, invece si prende l’oro M75 al rientro da un periodo di stop Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto) con 1h04:35. Si gareggia, ma sempre con il fair play in primo piano e lo dimostra il francese Alexis Jordana, campione M85 in 1h16:50, che sottolinea come “questa vittoria non sarebbe sfuggita all’italiano Romolo Pelliccia, assente a causa di un contrattempo”. Per l’Italia della marcia, al mattino sul percorso del parco Pertini di Grosseto, in tutto 43 medaglie sui 10 km: 27 ori, 8 argenti e 8 bronzi.

Nel pomeriggio, sui 10 km di corsa su strada, partenza unica per tutte le categorie (start e arrivo di fronte al centro sportivo di via Mercurio) e doppietta italiana, anzi romagnola, grazie ai successi di Nicholas De Nicolò (M35, Dinamo Sport) in 31:02 e dell’ex campionessa tricolore di maratona Martina Facciani (W35, Atl. Avis Castel San Pietro), 34:43. Applausi per l’inossidabile Angelo Squadrone (Marathon Club Pisa): a 93 anni riesce a completare la gara con il suo passo, in 1h29:38, e firma la migliore prestazione nazionale SM90. Sul podio a livello individuale due sacerdoti che portano avanti la loro passione per l’atletica, con il siciliano Vincenzo Puccio (M45, Duilia Barcellona Pozzo di Gotto) bronzo M45 in 33:41 e il trentino Franco Torresani (Atl. Paratico), ex azzurro di corsa in montagna, argento M60 in 35:47 dopo aver impartito la benedizione alla vigilia della manifestazione, prima della cerimonia di apertura. Di nuovo a segno il trevigiano Virginio Trentin (Atl. San Biagio), insegnante di fisica che ha iniziato a correre per tenere sotto controllo la glicemia e poi ha cominciato a raccogliere una miriade di vittorie anche in campo internazionale, oro M65 in 38:11. Per questa gara il bilancio italiano conta 37 piazzamenti da podio (20 ori, 11 argenti e 6 bronzi) mentre dopo la prima giornata è di 80 medaglie (47-19-14).

ORO

10 km marcia M35: Ruggero D’Ascanio (Atl. Master Trieste) 53:29

10 km marcia squadra M35: Ruggero D’Ascanio (Atl. Master Trieste), Sebastiano Barone (Amatori Atl. Acquaviva), Giuseppe Saponaro (Atl. Brugnera Friulintagli)

10 km marcia M40: Luca Latorre (Pol. Rocco Scotellaro Matera) 49:26

10 km marcia squadra M40: Luca Latorre (Pol. Rocco Scotellaro Matera), Vincenzo Pontrandolfo (Amatori Atl. Acquaviva), Gennaro De Lello (Track & Field Master Grosseto)

10 km marcia M45: Vincenzo Magliulo (Elite Academy Bari) 48:00

10 km marcia squadra M45: Vincenzo Magliulo (Elite Academy Bari), Marco Giachetti (Track & Field Master Grosseto), Samuele Calò (La Fratellanza 1874 Modena)

10 km marcia squadra M50: Romano Mancini (Kronos Roma), Francesco Crudo (Italia Marathon Club), Gianni Siragusa (Toscana Atl. Futura)

10 km marcia M60: Antonio Lopetuso (Amatori Atl. Acquaviva) 54:31

10 km marcia squadra M60: Antonio Lopetuso (Amatori Atl. Acquaviva), Sebastiano Roncone (Italia Marathon Club), Giovanni Stella (Track & Field Master Grosseto)

10 km marcia M65: Edoardo Alfieri (Cs Giovanile Catanzaro Lido) 56:14

10 km marcia squadra M65: Edoardo Alfieri (Cs Giovanile Catanzaro Lido), Patrizio Donati (Kronos Roma), Vincenzo Fortunato (Amatori Masters Novara)

10 km marcia M70: Alberto Pio (Amatori Masters Novara) 59:02

10 km marcia squadra M70: Alberto Pio (Amatori Masters Novara), Luigi Giannuzzi (Libertas Amatori Atl. Benevento), Marco Cavedagni (Sef Virtus Emilsider Bologna)

10 km marcia M75: Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto) 1h04:35

10 km marcia M80: Amatore Michieletto (Martellago Running Team) 1h22:38

10 km marcia squadra M85: Enrico Mariotti (Italia Marathon Club), Nazzareno Proietti (K42 Roma), Bruno Berzuini (Libertas Mantova)

10 km marcia W35: Michela Ambrosio (Track & Field Master Grosseto) 56:31

10 km marcia squadra W35: Michela Ambrosio (Track & Field Master Grosseto), Giulia Donato (Atl. Libertas Orvieto), Alessandra Canuti (Track & Field Master Grosseto)

10 km marcia W40: Rosetta La Delfa (Unione Giovane Biella) 49:27 MPI SF45

10 km marcia squadra W40: Rosetta La Delfa (Unione Giovane Biella), Marina Ivanova (Atl. Osimo), Claudia Mazzei (Pontedera Atletica)

10 km marcia W45: Valeria Pedetti (Atl. Libertas Orvieto) 52:26

10 km marcia squadra W45: Valeria Pedetti (Atl. Libertas Orvieto), Gloria Guerretta (Durbano Gas Energy Rivarolo 77), Sandra Franceschini (Track & Field Master Grosseto)

10 km marcia squadra W50: Elena Cinca (Atl. Brugnera Friulintagli), Anna Savarese (Arca Atl. Aversa Agro Aversano), Francesca Frulla (Nuova Pod. Loreto)

10 km marcia W55: Marcella Ioele (Giovanni Scavo 2000 Atletica) 1h00:39

10 km marcia squadra W55: Marcella Ioele (Giovanni Scavo 2000 Atletica), Tiziana Secchi (I Guerrieri del Pavone), Anna Bencivenga (Track & Field Master Grosseto)

10 km marcia W65: Daniela Ricciutelli (Liberatletica Roma) 1h03:28 MPI

10 km marcia squadra W65: Daniela Ricciutelli (Liberatletica Roma), Giuseppina Comba (Amatori Masters Novara), Simonetta Pasqualoni (Italia Marathon Club)

10 km corsa M35: Nicholas De Nicolò (Dinamo Sport) 31:02

10 km corsa squadra M35: Nicholas De Nicolò (Dinamo Sport), Cristian Falcone (Nissolino Intesatletica), Francesco Rositani (Atl. Clarina Trentino)

10 km corsa squadra M50: Fabio Lupinetti (Atl. La Sbarra), Simone Falomi (Dynamyk Fitness Palo del Colle), Abdelkrim Boumalik (Atl. Canicattì)

10 km corsa squadra M60: Franco Torresani (Atl. Paratico), Nello Domenicali (Gp Parco Alpi Apuane), Mauro Grande (Pedone-Riccardi Bisceglie)

10 km corsa M65: Virginio Trentin (Atl. San Biagio) 38:11

10 km corsa M70: Araldo Viroli (Atl. Avis Castel San Pietro) 41:05

10 km corsa squadra M70: Araldo Viroli (Atl. Avis Castel San Pietro), Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel San Pietro), Nazzareno Verdenelli (Sef Stamura Ancona)

10 km corsa M75: Antonio Peragine (Pedone-Riccardi Bisceglie) 46:28

10 km corsa squadra M75: Antonio Peragine (Pedone-Riccardi Bisceglie), Mariano Capponi (Atl. Senigallia), Luciano Fera (Romatletica)

10 km corsa squadra M80: Leonardo Serena (I Saraceni di Lucera), Azelio Fani (Track & Field Master Grosseto), Vinicio Moriconi (Atl. Pietrasanta Versilia)

10 km corsa M90: Angelo Squadrone (Marathon Club Pisa) 1h29:38 MPI

10 km corsa W35: Martina Facciani (Atl. Avis Castel San Pietro) 34:44

10 km corsa squadra W35: Martina Facciani (Atl. Avis Castel San Pietro), Viola Giustino (Amatori Atl. Acquaviva), Silvia Nasso (Tirreno Atl. Civitavecchia)

10 km corsa W40: Simona Santini (Circolo Minerva Parma) 36:22

10 km corsa squadra W40: Simona Santini (Circolo Minerva Parma), Francesca De Sanctis (Alteratletica Locorotondo), Mariarosaria Valente (Atl. 85 Faenza)

10 km corsa W45: Hodan Mohamed Mohamud (Atl. Radio Centro Web) 36:38

10 km corsa squadra W45: Hodan Mohamed Mohamud (Atl. Radio Centro Web), Sonia Lopes (Boscaini Runners), Francesca Maniaci (Caivano Runners)

10 km corsa W50: Marcella Municchi (Track & Field Master Grosseto) 41:17

10 km corsa squadra W50: Marcella Municchi (Track & Field Master Grosseto), Monica Dossi (Lagarina Crus Team), Rosella Castiglioni

10 km corsa squadra W60: Eva Toccafondi Grunwald (Track & Field Master Grosseto), Antonella Sassi (Gs Il Fiorino), Lorenza Pennisi (Athletics & Run Catania)

ARGENTO

10 km marcia M40: Vincenzo Pontrandolfo (Amatori Atl. Acquaviva) 50:16

10 km marcia squadra M55: Fabio Aina (Amatori Masters Novara), Romeo Tigre (Foggia Atl. Leggera), Renzo Mengoni (Gp Avis Castelraimondo)

10 km marcia M65: Patrizio Donati (Kronos Roma) 57:30

10 km marcia squadra M75: Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto), Biagio Giannone (Track & Field Master Grosseto), Renato Chiesa (Liberatletica Roma)

10 km marcia W35: Giulia Donato (Atl. Libertas Orvieto) 1h02:47

10 km marcia W40: Marina Ivanova (Atl. Osimo) 54:54

10 km marcia W50: Elena Cinca (Atl. Brugnera Friulintagli) 56:01

10 km marcia W55: Tiziana Secchi (I Guerrieri del Pavone) 1h01:26

10 km corsa squadra M40: Pasquale Rutigliano (Bitonto Runners-Amici di Marco), Gabriele Frescucci (Dynamyk Fitness Palo del Colle), Matteo Crivelli (Pod. Lino Spagnoli Perugia)

10 km corsa squadra M45: Vincenzo Puccio (Duilia Barcellona Pozzo di Gotto), Salvatore Mangiavillano (Daunia Running), Claudio Ravera (Dragonero)

10 km corsa M50: Fabio Lupinetti (Atl. La Sbarra) 33:21

10 km corsa M60: Franco Torresani (Atl. Paratico) 35:47

10 km corsa squadra M65: Virginio Trentin (Atl. San Biagio), Antonio Guerra (Gs Alpini Vicenza), Enrico Bertarelli (Track & Field Master Grosseto)

10 km corsa M70: Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel San Pietro) 42:08

10 km corsa W45: Sonia Lopes (Boscaini Runners) 37:05

10 km corsa squadra W55: Claudia Marzi (Gs Lammari), Paola Fuschini (Atl. 85 Faenza), Lucia Tagliapietra (Gs Tortellini Voltan Martellago)

10 km corsa W60: Eva Toccafondi Grunwald (Track & Field Master Grosseto) 44:13

10 km corsa squadra W65: Vanna Vannini (Atl. Aviano), Annamaria Galbani (Ala Atl. Abbiategrasso), Daniela Bruno di Clarafond (Dragonero)

10 km corsa W70: Annamaria Galbani (Ala Atl. Abbiategrasso) 53:55

BRONZO

10 km marcia M45: Marco Giachetti (Track & Field Master Grosseto) 52:48

10 km marcia M50: Giuseppe Saponaro (Atl. Brugnera Friulintagli) 51:56

10 km marcia M65: Vincenzo Fortunato (Amatori Masters Novara) 58:21

10 km marcia M85: Enrico Mariotti (Italia Marathon Club) 1h25:12

10 km marcia W40: Claudia Mazzei (Pontedera Atletica) 1h00:19

10 km marcia W50: Anna Savarese (Arca Atl. Aversa Agro Aversano) 56:23

10 km marcia W65: Giuseppina Comba (Amatori Masters Novara) 1h04:44

10 km marcia W75: Teresa Aufiero (Track & Field Master Grosseto) 1h34:05

10 km corsa M45: Vincenzo Puccio (Duilia Barcellona Pozzo di Gotto) 33:41

10 km corsa M75: Mariano Capponi (Atl. Senigallia) 49:39

10 km corsa M80: Leonardo Serena (I Saraceni di Lucera) 55:56

10 km corsa W35: Viola Giustino (Amatori Atl. Acquaviva) 36:43

10 km corsa W40: Francesca De Sanctis (Alteratletica Locorotondo) 37:49

10 km corsa W75: Daniela Bruno di Clarafond (Dragonero) 1h21:14