GROSSETO – Le due gare del Big Mat Bsc Grosseto di domenica 15 maggio contro l’Academy of Nettuno sono state rinviate, come disposto dal Protocollo comportamento gare Fibs, in quanto sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 in una delle due squadre.

Le due gare saranno recuperate domenica 22 maggio, con gara uno alle ore 10 e gara due alle ore 15, sempre allo stadio Scarpelli di Grosseto.