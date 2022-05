Pesucci presenta la sua squadra: ecco i candidati della lista “Solidarietà e buon governo”

CAMPAGNATICO – Elismo Pesucci presenta i candidati al Consiglio comunale di Campagnatico della sua lista civica “Solidarietà e buon governo Pesucci sindaco”. Di seguito tutti i nomi e nella galleria tutte le foto.

1. LUCA VOLPE – 12/05/1994 Impiegato in azienda

2. GIORGIA ROSADINI – 26/11/1998 Barista

3. ANREA NOFRI – 20/07/1990 Vigile del fuoco

4. ANNA MOMINI – 26/07/1992 Imprenditrice agricola

5. GIULIANO BARTALUCCI – 04/08/1965 Dipendente Consorzio di bonifica

6. MANOLA CAFERRA – 18/08/1974 Cuoca

7. LUIGI PIERANGIOLI – 20/01/1977 Ex impiegato Usl

8. CATIA GALEAZZI – 08/10/1980 Impiegata di banca

9. ADRIANA MEDEI – 08/01/1948 Ex impiegata settore scuola

10. LUISELLA STERI – 28/08/1979 Lavora presso l’Ospedale di Grosseto