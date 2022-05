Partenza a Talamone per la quattordicesima edizione del Trofeo dei Reali Presidi di Spagna

TALAMONE – Al via la XIV Edizione del Trofeo dei Reali Presidi di Spagna nelle acque di Talamone. La manifestazione è organizzata dal Circolo della Vela Talamone sotto il coordinamento FIV.

E’ un ritorno della manifestazione che tradizionalmente si è sempre svolta nelle acque del magnifico golfo dell’Argentario e che, dopo due anni di forzata inattività, vuole definitivamente sancire il superamento della fase pandemica, ospitando le imbarcazioni in competizione nel rispetto di una tradizione che non è solo di vela e mare, ma anche di storia e cultura.

La regata, destinata alle imbarcazioni d’altura, si svolgerà nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 con partenza dalle acque antistanti il Circolo della Vela Talamone.

Nella prima giornata la sfida è sul percorso tra Talamone e Porto Santo Stefano e ritorno, mentre nella giornata conclusiva le barche daranno il loro meglio su boe posizionate in base alle condizioni meteo-marine ma sempre in modo da consentire agli appassionati di poter godere della competizione oltre che da Talamone e Porto Santo Stefano, anche dalle magnifiche spiagge della Giannella.

L’appuntamento per la partenza è quindi per oggi sabato 14 alle ore 12, mentre la premiazione avrà luogo nella suggestiva sede del Circolo della Vela Talamone nel pomeriggio di domenica 15.

Per chi vuole approfondire la storia della tradizione competizione, da suoi inizi fino ad oggi, consigliamo di consultare www.trofeorealipresididispagna.it