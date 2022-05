Non basta la goleada all’ultima Domus Chia, niente playoff per l’Atlante

GROSSETO – Goleada senza esultanza per l’Atlante Grosseto, che strapazza 11-1 la cenerentola Domus Chia nell’ultima di campionato ma non riesce a strappare un biglietto playoff. Fatali i risultati delle altre rivali per la postseason, soprattutto del Città di Anzio, quinto a pari merito coi maremmani ma convolato alle finali grazie ai numeri migliori negli scontri diretti.

Finisce con l’amaro in bocca un campionato a dir poco difficile con avversarie laziali, con tanti episodi discussi ma anche con la consapevolezza, da parte dei biancorossi, di aver disputato una buona stagione oltre che aver seminato per il futuro, facendo crescere i propri giovani.