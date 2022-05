Morini presenta candidati e programma: «5 anni di progetti realizzati, 5 anni di progetti da realizzare»

MANCIANO – La campagna elettorale di Manciano idea comune è cominciata. La lista civica del sindaco Mirco Morini si è presentata oggi, sabato 14 maggio, nei locali de Le Stanze a Manciano.

La squadra del sindaco in carica è composta da 12 candidati, sette dei quali alla prima esperienza politica. Con il candidato sindaco ci sono anche gli assessori Valeria Bruni, Roberto Bulgarini e Daniela Vignali, il consigliere comunale Andrea Caccialupi e l’ex sindaco Marco Galli.

«Nella mia squadra ci sono candidati che già hanno amministrato Manciano e altri alla prima esperienza politica – ha dichiarato Morini –. Quello che ci unisce è l’amore per il nostro territorio: abbiamo ancora tanti progetti da realizzare, abbiamo le competenze per ottenere i risultati, continueremo a stare tra i cittadini per comprenderne e risolverne i bisogni, impegnandoci a favorire la partecipazione dei giovani mancianesi alla vita pubblica, creando nuove opportunità per farli rimanere nel nostro territorio».

«Non mi sembra vero che siano passati già 5 anni dalla scorsa campagna elettorale. Sono stati anni impegnativi ma ricchi di grandi soddisfazioni per lo sviluppo di Manciano. Ho deciso di candidarmi nuovamente sindaco per dare continuità al mio mandato e per concludere ciò che abbiamo iniziato. È stata una decisione presa con il cuore, proprio come nel 2017. L’amore per il mio territorio è talmente grande che ancora una volta mi metto in gioco per amministrare Manciano».

«La campagna elettorale di Manciano Idea Comune parte dalla concretezza: a parlare sono i progetti realizzati dall’Amministrazione Morini. Sono convinto – ha ribadito Morini – che un’amministrazione si debba giudicare dai progetti portati a termine. Abbiamo realizzato tutti gli obiettivi del nostro mandato di governo, lavorando per il capoluogo e per tutte le frazioni. Voglio partire da uno dei progetti chiave del mandato: la gestione delle Cascate del Mulino a Saturnia. Per la prima volta l’Amministrazione comunale ha deciso di regolamentare e gestire gli spazi pubblici delle cascate. Non solo abbiamo creato un’area di sosta a pagamento, con introiti importanti per le casse comunali, ma siamo anche in attesa di avere il nullaosta per prendere in carico la zona circostante, per poi portare a termine una riqualificazione che sicuramente renderà più accogliente e attrattivo quel patrimonio per il quale Manciano è conosciuto in tutta Italia e non solo».

«E poi penso alla sanità: abbiamo trovato una sede al Pronto emergenza territoriale, abbiamo lottato per avere anche a Manciano un’hub per le vaccinazioni Covid, abbiamo installato i defibrillatori in tutto il territorio comunale. Abbiamo gestito quotidianamente le emergenze – in

particolare nel periodo della pandemia – con il supporto della Protezione civile. Abbiamo sistemato i campi di calcio di Manciano e Marsiliana e individuato un’area a Saturnia per l’atterraggio diurno e notturno dell’elisoccorso».

«Siamo riusciti a diminuire la pressione fiscale confermando nel contempo gli investimenti previsti, abbiamo dato lavoro alle aziende locali attraverso affidamenti e turnover, facendo quindi ricadere nel territorio i finanziamenti destinati alle opere pubbliche. Ci siamo occupati dello sport locale, dell’associazionismo, della cultura, e abbiamo lavorato molto sul turismo. Di pochi giorni fa è la notizia dell’assegnazione della Bandiera arancione del Touring club: un riconoscimento che attesta il nostro impegno, considerate che in passato nessuno era mai

riuscito ad ottenerla. Nel 2022 nell’elenco del club sono rientrati solo 3 nuovi Comuni in tutta Italia, e Manciano è uno di questi».

«Abbiamo aumentato la raccolta differenziata del 10% ed entro il 2022 concluderemo l’installazione dei cassonetti intelligenti in tutto il territorio. Ci siamo impegnati sul fronte del risparmio energetico e nella riqualificazione dei borghi. Abbiamo consegnato i

defibrillatori alle squadre di caccia e attivato un servizio per lo smaltimento dei residui. A breve sarà inaugurata la nuova Residenza sanitaria per disabili e l’apertura del centro comporterà nuovi posti di lavoro».

«È stato già affidato il progetto di riqualificazione energetica dal valore di 3 milioni di euro ottenuto grazie alla collaborazione con Enel Sole, che prevede non solo l’efficientamento energetico di tutto l’impianto di illuminazione pubblica del territorio di Manciano, con un risparmio

significativo per le spese del Comune, e la sistemazione delle centraline per evitare possibili guasti, ma anche e soprattutto l’illuminazione artistica dei luoghi più significativi di Manciano come Porta Romana, l’ingresso della via Clodia, la chiesa di San Giorgio, la cascata del Mulino, la rocca Aldobrandesca, le mura di Saturnia».

«Ho citato solo alcuni dei progetti che la nostra amministrazione ha portato avanti: vogliamo ripartire da qui – ha concluso Mirco Morini – perché i cittadini hanno bisogno di concretezza. La nostra campagna elettorale sarà incentrata sull’ascolto e sull’incontro con la popolazione: siamo a disposizione per accogliere idee e nuove proposte, come abbiamo sempre fatto durante il mandato».

LISTA CIVICA MANCIANO IDEA COMUNE

Candidato sindaco

Mirco Morini, nato a Manciano il 18 dicembre 1957, libero professionista

Candidati al Consiglio comunale

Matteo Bartolini, nato a Manciano il 5 marzo 1982, imprenditore turistico

Andrea Bellumori, nato a Orbetello il 29 settembre 1972, imprenditore agricolo

Valeria Bruni, nata a Manciano il 2 novembre 1972, imprenditrice agricola

Roberto Bulgarini, nato a Pitigliano il 22 aprile 1970, lavoratore dipendente

Andrea Caccialupi, nato a Manciano il 3 luglio 1969, libero professionista

Letizia Gabelli, nata a Orbetello il 2 giugno 1999, imprenditrice agricola

Marco Galli, nato a Manciano il 22 ottobre 1976, agronomo, libero professionista

Luca Manini, nato a Manciano il 21 aprile 1969, libero professionista

Maurizio Rossi, nato a Orbetello il 30 giugno 1975, lavoratore dipendente

Alessandro Tasselli, nato a Orbetello il 26 novembre 1960, impiegato progettista

Laura Totino, nata a Orbetello il 23 febbraio 1979, lavoratrice stagionale

Daniela Vignali, nata a Orbetello il 13 agosto 1975, imprenditrice