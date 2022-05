Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (14 maggio)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 14 maggio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Decima puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 14 maggio.

Tra le notizie della settimana c'è quella della scomparsa di Eugenio Allegri, attore, regista e direttore artistico a Follonica della Leopolda. Una perdita che ha colpito la città del Golfo dove Allegri ha diretto il teatro riscoperto dai follonichesi dopo il restauro della storica fonderia nell'area dell'ex Ilva.

Tra le notizie da segnalare una riguarda l'assegnazione delle bandiere blu alle spiagge maremmane. Conferme importanti per la nostra provincia che in questo 2022 ottiene tre bandiere blu: il vessillo della Fee che certifica la qualità del mare e dei servizi ambientali sventolerà sulle spiagge di Castiglione della Pescaia, Follonica e Grosseto con Marina e Principina.

Adesso la politica con le elezioni amministrative del 12 giugno. A Campagnatico il centrosinistra punterà su Giancarlo Bastianini. La scelta è stata definita in queste ore. Sarà dunque una corsa a tre: in campo anche il sindaco uscente Luca Grisanti della Lega e Elismo Pesucci, ex sindaco di centrodestra.

Negli altri due comuni al voto, Pitigliano e Manciano, invece la sfida è tra due candidati. Nella piccola Gerusalemme correranno il sindaco uscente Giovanni Gentili con una lista civica e Pierluigi Camilli con un'altra civica sostenuta anche dal Pd, mentre a Manciano la sfida vede il sindaco uscente Mirco Morini, civico, e Rossano Galli espressione del centrosinistra.

Coronavirus e vaccino. Mentre i casi sono sensibilmente in diminuzione in tutta la Toscana, sembra sempre più probabile il ricorso alla quarta dose di vaccino anti covid. A dirlo è stato anche il presidente della Regione Eugenio Giani. Il governatore della Toscana ha spiegato come per la quarta dose prima si penserà ai fragili e poi la campagna sarà estesa a tutta la popolazione. Intanto in provincia di Grosseto è stato raggiunto l'accordo per la campagna vaccinale destinata agli ospiti delle Rsa.

Prima di chiudere lo sport. Ambra Sabatini non si ferma più. L'atleta maremmana, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo nei cento metri, ha conquistato ieri un altro importante primato perché ha stabilito il nuovo record mondiale anche nei duecento metri vincendo la gara al meeting internazionale di Jesolo.

Questo erano le news da non perdere di questa settimana. L'appuntamento è tra sette giorni. Buon weekend da IlGiunco.net