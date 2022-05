Il Disco Village compie 20 anni: «Un calendario unico per festeggiare»

FOLLONICA – Sono trascorsi vent’anni dall’apertura del Disco Village. Il 2022 per la discoteca della costa toscana segna anche un nuovo inizio dopo due anni di stop: il tema della stagione che sta per iniziare è infatti “Relive”.

Sabato 21 maggio il locale riaprirà i battenti per un’estate ricca di sorprese e sarà tempo di inaugurare anche il Baluba, il privè della discoteca, con la sua atmosfera unica e ricercata che lo rendono uno dei più esclusivi nel mondo della notte. E per festeggiare questo importante compleanno, la proprietà ha ideato un programma di eventi senza eguali: gli ospiti del locale saranno gli artisti pop italiani attualmente nelle prime posizioni delle classifiche musicali. Nomi che attireranno l’attenzione non solo delle nuove generazioni, personaggi amati dal grande pubblico per festeggiare il ventennale e la ripartenza dopo la pausa di due anni causata dalla pandemia.

«Volevamo dare a questa estate una connotazione differente – spiegano dalla direzione –: non solo la discoteca compie vent’anni di attività, il 2022 per noi rappresenta anche una rinascita dopo la pandemia che ci ha costretti a non aprire per due anni. Abbiamo quindi creato un calendario unico, con tantissimi artisti che oggi spopolano nelle radio italiane. E non solo».

Per celebrare la ricorrenza, la proprietà ha ideato un progetto in collaborazione con il brand di streetwear, Higherground, e l’artista Dario Vella. A tutti gli artisti che saranno ospiti della discoteca verrà donata un’opera d’arte creata digitalmente da Vella, opera che poi verrà trasformata in Nft (Non-fungible token). Il soggetto, un Bracco italiano, ogni volta prenderà le sembianze dell’artista ospite del Disco Village.

L’azienda di streetwear Higherground invece, si occuperà del merchandising e dell’abbigliamento dello staff. Sabato 21 maggio, al Disco Village e al Baluba sarà tempo di festeggiare.