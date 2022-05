Visita a Coverciano per i baby dell’Invictasauro: adesso, le emozioni del Mundialito

GROSSETO – Giornata stupenda in terra fiorentina per i Piccoli Amici del 2015 della Asd Invictasauro. I giocatori in erba, guidati da Maurizio Bruni, hanno da prima visitato il Museo del Calcio di Coverciano, dove hanno potuto conoscere la storia della Nazionale Italiana e vedere maglie, scarpette e trofei vinti dall’Italia e i campi del Centro Tecnico, adibiti agli allenamenti della Nazionale.

Nel pomeriggio, dopo una visita veloce allo stadio della Fiorentina, i piccoli grossetani hanno disputato alcune partite , con i pari età della Associazione Sportiva Affrico anch’essa, come da società del presidente Paolo Brogelli, affiliata con la ACF Fiorentina.

L’Invictasauro da appuntamento a domani sabato pomeriggio, per poter vedere il Torneo Mundialito riservato ai bambini nati negli anni 2013-2014-2015 e 2016/2017, che sì terrà presso il centro sportivo di Via Lago di Varano. Il torneo prenderà il via alle ore 14,30.