Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana? La guida agli eventi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma. Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

ARCIDOSSO

FINO A 29-5-2022 – Riapre il parco faunistico del Monte Amiata con la torre che fu la chiesa di David Lazzaretti

CASTEL DEL PIANO

13-5-2022 – Tornano gli spettacoli del “Teatro del Vicolo”: tre serate con artisti locali. Ecco il programma

FOLLONICA

13-5-2022 – Al Piccolo cineclub Tirreno arriva “Tra due mondi”

14-5-2022 – Bimbimbici: sabato mattina torna a Follonica la biciclettata per i più piccoli

FINO A 5-6-2022 – In mostra alla Pinacoteca le foto del Trofeo città di Follonica

GROSSETO

13-5-2022 – La scienza nel 1300: alla Pro loco l’incontro con l’astrofisico Marco Monaci

13-5-2022 – L’aperitivo letterario: nel chiostro arriva “Gli occhi dell’anima” di Arrighi e Roberto

13 & 14-5-2022 – Il weekend del Khorakhanè è tra musica e cultura

14-5-2022 – Romina Capitani e la Jazz Workshop Orchestra sul palco del Festival della Musica jazz

14-5-2022 – Il pianista Paolo Scafarella al festival musicale Eufonica

14-5-2022 – Presentazione del libro “Forza e coraggio”: sabato l’iniziativa dell’associazione La Deceris

15-5-2022 – Il pianista Mirko Galeazzi in concerto per “Scriabin concert series”

FINO A 15-5-2022 – “Ali & Ava – Storia di un incontro” al Cinema Stella

FINO A 22-5-2022 – A “Il Quadrivio” la mostra della pittrice amiatina Francesca Simonetti

FINO A 30-6-2022 – I “24 sguardi non umani” del biologo-artista Lorenzo Possenti: la mostra al Museo di storia naturale

MANCIANO

FINO A 8-1-2023 – “Saturnia, le origini, la magia del segno”: Gastone Novelli in mostra al Polo Aldi

MASSA MARITTIMA

FINO A 13-5-2022 – Tre mostre fotografiche alla Galleria Spaziografico: si parte con Andrea Michele Landini

13-5-2022 – Basilica di Betlemme, docufilm e convegno: una serata con i protagonisti del restauro

MONTE ARGENTARIO

FINO A 31-5-2022 – Acquario dell’Argentario: ecco gli orari dal primo maggio

FINO A 30-6-2022 – Dal primo maggio apre Forte Stella. Ecco gli orari per visitarlo

PITIGLIANO

15-5-2022 – Alla scoperta di Pitigliano e dintorni: tutte le escursioni di maggio

ROCCASTRADA

FINO A 15-5-2022 – “La miniera a memoria”: tre giorni di iniziative tra storia, cultura e teatro

SCARLINO

FINO A 14-5-2022 – Riparte Scarlinopolis: il progetto di teatro civile e didattico che racconta storie locali

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI