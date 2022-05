Nuoto artistico, quasi duecento atlete per il campionato toscano Uisp

GROSSETO – Un pomeriggio in vasca con il campionato toscano Uisp di nuoto artistico. Appuntamento per domenica 15 maggio alla piscina di via Lago di Varano: attese circa 190 ragazze dai 6 ai 20 anni. Dopo l’apertura dell’impianto, prevista alle 13, il via alle gare: alle 13,30 in acqua Giovanissime, Esordienti B, Nuove Atlete, Esordienti A. Alle 15 toccherà alle Ragazze, alle 16 Junior, Assolute e Senior. L’evento dovrebbe concludersi attorno alle 18, dopo ogni gara è prevista la premiazione.