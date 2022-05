Mensa e trasporto, esonero dal pagamento per gli alunni del plesso di Saturnia 

MANCIANO – Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di Saturnia, è stato disposto dall’amministrazione comunale di Manciano, l’esonero dal pagamento della compartecipazione per i servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico in corso.

A causa dell’inagibilità del plesso scolastico di Saturnia, gli studenti erano stati trasferiti temporaneamente nei locali del Polo Culturale Pietro Aldi e della sala Bartolini e poi accolti presso l’istituto scolastico di Manciano nello scorso mese di novembre.

L’esonero è concesso esclusivamente a chi, iscritto al plesso di Saturnia, è stato costretto a usufruire dei servizi a causa del cambiamento della sede scolastica e ha provveduto a regolarizzare l’iscrizione a tali servizi nei tempi utili alla fruizione degli stessi ossia nei giorni concomitanti o immediatamente successivi.

Le famiglie che hanno ricevuto il documento contabile e il bollettino postale per il pagamento dei servizi scolastici per l’anno scolastico in corso, che abbiano nei tempi utili alla fruizione dei servizi, iscritto i propri bambini e ragazzi, possono ritenere la richiesta di pagamento eventualmente ricevuta annullata. Per ogni richiesta di informazione, chiarimento o verifica della propria situazione contabile si invitano le famiglie a contattare l’ufficio servizi scolastici.