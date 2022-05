Investito sulla strada: sbatte la testa, trasferito in ospedale

BAGNO DI GAVORRANO – È stato investito sulla via principale di Bagno di Gavorrano, mentre stava attraversando la strada in via Marconi. Si tratta di un uomo che è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un’auto in prossimità dell’attraversamento pedonale.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto.

Soccorso dagli operatori della medicina d’emergenza, è stato portato in ambulanza all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Per consentire l’intervento dei soccorritori, è stato chiusa la strada e il traffico ha subito rallentamenti.