Città bloccata per gli europei di atletica. E domenica si replica

GROSSETO – Auto in fila e strade bloccate per gli European masters athletics, gli europei di atletica che vedono gli atleti sfidarsi in un percorso cittadino. Sono molti i grossetani che, di rientro dal lavoro si sono trovati imbottigliati nelle vie che li riportano a casa.

Ricordiamo quali sono le vie chiuse così come comunicato dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi:

• Venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, su ambo i lati delle seguenti vie:

URANIO (corsia di marcia direzione via Aurelia Nord), AURELIA NORD (tratto compreso tra via Uranio e via Giusti), GIUSTI, GIULIO CESARE, TELAMONIO (tratto compreso tra via Giulio Cesare e Via Orcagna), ORCAGNA (tratto compreso tra via Telamonio e via Perolla), PEROLLA, CIVITELLA PAGANICO, ROCCASTRADA, FACCENDI, CASSOLA (tratto compreso tra via Faccendi e Via Preselle), PRESELLE (tratto compreso tra via del Tiro a Segno e via Fiesole), FIESOLE (tratto compreso tra Via Preselle e Via Pian D’Alma), PIAN D’ALMA, CASTIGLIONESE (tratto compreso tra Via Pian D’Alma e Via Uranio), URANIO (corsia di marcia direzione via Aurelia Nord).

In queste stesse strade, che verranno percorse due volte come circuito, sempre venerdì 13 maggio 2022 ma dalle ore 17,30 alle ore 20,30 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi di soccorso e dell’organizzazione, al momento del passaggio dei partecipanti all’evento sportivo.

• Domenica 15 maggio 2022 dalle ore 06,00 alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, su ambo i lati delle seguenti vie:

URANIO (corsia di marcia direzione via Castiglionese), CASTIGLIONESE, PISTA CICLABILE MARINA / GROSSETO, ARCIDOSSO, DELLA REPUBBLICA (tratto compreso tra innesto pista ciclabile e via Cimabue), CIMABUE,TELAMONIO (tratto compreso tra via Cimabue e via Giotto), GIOTTO, DELLA REPUBBLICA (tratto compreso tra via Giotto e via De Nicola), DE NICOLA (tratto compreso tra via della repubblica e via Canova), CANOVA, CARAVAGGIO (tratto compreso tra via Canova e pza Lamarmora), PIAZZA LAMARMORA, GRAMSCI, MANIN, PIAZZA DUOMO, CORSO CARDUCCI, MAZZINI, MURA MEDICEE (tratto compreso tra i Bastioni Garibaldi e Rimembranza), SAFFI, CORSO CARDUCCI (tratto compreso tra via Saffi e via Fallaci), PIAZZA ROSSELLI, OBERDAN (tratto compreso tra pza Rosselli e via Tripoli), TRIPOLI (tratto compreso tra via Oberdan e via Corridoni), CORRIDONI (tratto compreso tra via Tripoli e pza Volturno), PIAZZA VOLTURNO, DELLA PACE, EMILIA (tratto compreso tra via della Pace e via Abruzzo), ABRUZZO, ORTIGARA, MONTE ROSA (tratto compreso tra via Ortigara e via Aurelia Nord), AURELIA NORD (tratto compreso tra via Monte Rosa e via Uranio inclusa minivariante), URANIO (corsia di marcia direzione via Castiglionese).

In queste stesse strade, sempre domenica 15 maggio, ma dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi di soccorso e dell’organizzazione, al momento del passaggio dei partecipanti all’evento sportivo.