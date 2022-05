“Al Fermi ci si muove”: al liceo ripartono gli scambi internazionali

CASTEL DEL PIANO – Finalmente, dopo la pausa dovuta alla pandemia, il liceo Enrico Fermi di Castel del Piano riprende le attività che sempre lo hanno caratterizzato: gli scambi internazionali. L’apertura al mondo e agli altri è, infatti, uno degli obiettivi del percorso liceale.

Dal 25 aprile al 2 maggio la classe IV A della sezione EsaBac è volata a Valladolid in Spagna per la prima fase del progetto Erasmus+, alla quale seguiranno un viaggio in Francia per l’attuale classe III Esabac e l’accoglienza degli studenti delle scuole partner.

I ragazzi, accompagnati dai professori di lingua e cultura francese Giulia Pii e Graziano Magnani, hanno passato una settimana ospiti di famiglie spagnole e del liceo “Ies Condesa Eylo Alfonso” insieme ad un gruppo di coetanei provenienti dal liceo “Jules Mousseron” di Denain (Francia).

Giorni ricchi di attività culturali all’insegna del tema del progetto Erasmus “Artisti e viaggiatori: il Rinascimento in Castiglia, nelle Fiandre e in Toscana”: Valladolid e i suoi musei, la splendida Salamanca e tanto altro… Un’occasione di incontri, crescita e formazione per i nostri “cittadini europei”.

Il dirigente scolastico, Cristiano Palla, gli insegnanti, gli alunni e le loro famiglie sono molto soddisfatti di questa attività, che ha significato anche il ritorno alla normalità.

I ragazzi hanno finalmente riscoperto e riassaporato il gusto del viaggio e del confronto con gli altri e aspettano con ansia le altre fasi del progetto continuando la corrispondenza con i loro amici europei.

L’anno scolastico ormai volge al termine, ma… “Al Fermi ci si muove” e già si lavora alla preparazione di tutte le altre attività di viaggi, scambi e soggiorni linguistici del prossimo anno.