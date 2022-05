La Polizia sanziona sei autobus per le gite scolastiche

GROSSETO – La collaborazione tra Polizia di Stato e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in occasione della ripresa delle gite scolastiche, ha prodotto, in un’ottica di maggiore sicurezza per i ragazzi, un’intensificazione dei controlli degli autobus utilizzati per il loro trasporto.

“La Polizia Stradale di Grosseto ha scandagliato il mondo degli autobus a noleggio – spiega una nota della Questura -, con una speciale attenzione verso quelli impiegati per i viaggi d’istruzione e le gite scolastiche e un occhio attento alla loro efficienza e al rispetto della specifica normativa di settore. Per questo, le donne e gli uomini della Polstrada, si sono presentati, quasi quotidianamente, nei pressi degli istituti scolastici da dove sapevano che sarebbero partiti in gita gli alunni”.

“Qui hanno controllato 18 autobus e tra questi ne hanno sanzionati sei sia per violazioni delle norme del Codice della Strada, come il mancato rispetto della velocità o la mancanza dei dispositivi di equipaggiamento previsti ma anche per violazioni di specifiche discipline poste a garantire l’efficienza di quei mezzi”.

“Questi controlli, che peraltro costituiscono la quotidiana attività della Stradale, sono stati premiati dal ringraziamento dei genitori, rassicurati e tranquillizzati dall’intervento dei poliziotti”, conclude la nota.