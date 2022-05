GROSSETO – Il centro storico di Grosseto ritorna ad essere teatro di un’altra bella cerimonia di apertura in tema atletica. Dopo l’esperienza di cinque anni fa con quelli Under 20, il capoluogo maremmano si prepara ad ospitare un altro evento di respiro internazionale con i campionati europei Master non stadia dedicati a corsa su strada, marcia e nordic wlking.

Ma prima dell’agonismo il bagno di folla della festa di apertura, con le oltre trenta nazioni partecipanti, per milleduecento atleti, che hanno attraversato il Corso Carducci fino a Piazza Dante, anticipati dal ritmo dei Tamburini di Campagnatico e accolti da una discreta folla di amici, parenti e curiosi: atleti, colori e bandiere dalla Croazia alla Spagna, dalla Francia all’Ungheria, compresa l’applauditissima Ucraina, fino alle numerose compagni di Svizzera e Italia. Grande l’accoglienza dell’autorità locali, sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e assessore Fabrizio Rossi in testa, per un messaggio di sportività agonismo e amicizia senza confini e senza pensare solo ai record.