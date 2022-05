Cedimento strutturale della rotatoria: attenzione, modifiche al traffico

GROSSETO – Si comunica che, a causa di un cedimento strutturale, dalla data odierna (12 maggio 2022) fino al ripristino dello stato dei luoghi, nella corsia con direzione centro città della rotatoria tra via Senese e via Emilia il transito veicolare subirà delle modifiche:

– per i veicoli transitanti in via Emilia in direzione via Senese, giunti all’altezza dell’intersezione con via Europa c’è l’obbligo di svolta a sinistra in quest’ultima via;

– per i veicoli transitanti in via Senese con direzione Piazza Volturno, giunti all’altezza dell’intersezione regolamentata a rotatoria con via Emilia c’è l’obbligo di svolta a destra in quest’ultima via.

I movieri messi a disposizione dall’impresa esecutrice dei lavori regolamenteranno la circolazione facendo transitare i veicoli in servizio di emergenza.