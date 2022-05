Portieri più bravi delle punte, senza reti fra Paganico e Argentario al Passalacqua

GROSSETO – Reti inviolate fra Paganico e Argentario. Le due formazioni non si sono risparmiate spendendo energie fisiche e mentali, hanno prodotto gioco ma senza trovare lo spunto giusto per andare al tiro, con gli attaccanti che si sono smarriti alla ricerca dell’ultimo passaggio mai disegnato. Sarebbe servita, invece, maggiore scaltrezza nei sedici metri finali (foto Aprili).

L’inizio è di marca Argentario con il Paganico a indietreggiare e abbozzare qualche scorribanda in avanti. Fino al 30′ non accade nulla di concreto, al 33′ il primo tiro tratteggiato da Biadi in mezza rovesciata, palla alta. Peluso prova il diagonale al 37′ ma la sua traiettoria è larga. La replica dell’Argentario passa prima dalla testa e poi dal piede di Sabatini, che non inquadrano lo specchio della porta.

Ripresa sulla falsariga del primo tempo, con poche occasioni degne di nota. Fino al 24′ si assiste a tutta una serie di conclusioni prive di mordente. E’ Vecchioni al 39′ con un colpo di testa a trovare la mira giusta, Schiano risolve senza trepidazioni. Il finale vede i bianconeri maggiormente in avanti, con gli argentarini costretti a retrocedere. Galloni al 43′ si inventa un magico dribbling tra almeno tre avversari, mette al centro un rasoterra in area dove nessuno è pronto a sfruttare. E’ l’ultimo fotogramma della serata. Il torneo riapre giovedì 12 maggio con Invictasauro-Grosseto (girone D).

PAGANICO: Nucciotti, Santoni, Capitini, Vittori, Biadi, Reali (17′ st Galloni), Desideri (30′ st D’Anzi), Casini, Scala, Peluso, Peralta (32′ st Vecchioni). A disposizione: Cecchi, Fedeli, Fantacci, Cappelli, Vescovo, Rossi. Allenatore: Marco Biagiotti.

ARGENTARIO: Schiano, M. Picchianti, Di Somma (30′ st Solimeno), S. Picchianti, Sclano, Lunghi, Bendo, Alocci (37′ st Loffredo), Giovani, Sabatini, Greco (12′ st Cerulli). A disposizione: Rosi, Busonero, Solari, Trillocco, Pallini, Coppola. Allenatore: Giuseppe Caputo.

ARBITRO: Giuliarini; assistenti Muto e Paparozzi di Grosseto.

NOTE: ammoniti Capitini, S. Picchianti, Bendo, Giovani. Calci d’angolo 6-3. Recuperi: 1′ + 3′.