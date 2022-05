Ponticello al Lago dell’Accesa, Pci al sindaco: «Vogliamo informazioni su costi e procedure»

MASSA MARITTIMA – “Il giudizio del Pci sul ponte del Lago dell’Accesa è stato negativo da subito e mette in evidenza l’approssimazione e la poca credibilità in fatto di ascolto e partecipazione da parte del Comune”, commenta Daniele Gasperi della Segreteria Pci Colline Metallifere.

“Scelte dubbie sono sulla chiusura dell’accesso di proprietà comunale lungo il rettilineo della strada dell’Accesa e l’ingresso unico, obbligato e forse poco sicuro in località La Pesta – prosegue -. Ma il Pci vuole accendere i riflettori anche su procedure adottate e costi dell’opera che non sono stati resi pubblici neppure sul cartello obbligatorio in prossimità del cantiere di lavoro. Ed è per questo che abbiamo scritto al sindaco, chiedendo informazioni con risposta scritta”.

“Nella nota si chiede se sono state fatte tutte le verifiche in merito ai vincoli che insistono nell’area e se non era possibile adottare altre soluzioni con un diverso o migliore impatto visivo e che consentissero la fruibilità anche a persone diversamente abili.

E si chiedono costi, procedure adottate per l’affidamento dei lavori, ditte alle quali è stata concessa l’esecuzione dell’appalto ed eventuali ditte in sub appalto perché, come si evince dalla foto in allegato, nessuna informazione è stata apposta sulla cartellonistica di cantiere che, ci risulta, dovrebbe essere obbligatoria”.

“Infine si ritiene opportuno segnalare che con la chiusura dell’accesso stradale pubblico di proprietà del comune, lungo la strada dell’Accesa), disposta dall’Unione dei Comuni, il transito è stato spostato sull’altro accesso in località La Pesta. Tale accesso per ubicazione, configurazione, stato manutentivo potrebbe non avere le caratteristiche per garantire la sicurezza della circolazione stradale in quanto le due strade di scorrimento, la provinciale e quella che porta al lago, sono parallele e i veicoli in ingresso e uscita, potrebbero avere difficoltà per visibilità e manovra che si troverebbero a impegnare entrambe le corsie. L’accesso potrebbe avere necessità di adeguamenti per superare tali problemi”, conclude Gasperi.