Panini a Cala Violina: ecco come partecipare all’avviso

CALA VIOLINA - Il Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita itinerante di alimenti nell’area del Parco delle Costiere. La procedura, consultabile all’albo pretorio sul sito www.comune.scarlino.gr.it, resterà aperta fino a venerdì 20 maggio. L’esercizio ambulante potrà accedere all’area delle Costiere di Scarlino dall’1 giugno al 30 settembre, garantendo un servizio quotidiano, con orario minimo dalle 9 alle 18.

L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere all’installazione e alla pulizia giornaliera di 4 bagni chimici e a ripulire la zona interessata dall’attività, e conferire i rifiuti differenziati per tipologia nella postazione del parcheggio di Val Martina. Il mezzo utilizzato dovrà essere a basso impatto ecologico e le stoviglie utilizzate biodegradabili. Nella procedura sono specificate anche le zone per la sosta dell’attività nei pressi di Cala Violina, Cala Martina e Cala Civette.

L’autorizzazione durerà tre anni. La base d’asta per il compenso annuo è pari a 25mila euro: gli introiti della concessione saranno utilizzati per la manutenzione della sentieristica interna al Parco delle Costiere. La responsabile del procedimento è Carla Fabbri: per informazioni è possibile contattarla al numero 0566 866190 o inviarle una mail a c.fabbri@comune.scarlino.gr.it.