Mr. Baro torna in scena: è online il suo inno “Grossetano anthem” – ASCOLTA

GROSSETO – E’ uscita oggi Grossetano anthem, il nuovo pezzo del rapper maremmano Mr. Baro (all’anagrafe Alessandro Baroni).

“Da metà anni ’90 ho sempre amato e seguito la musica rap – spiega Mr. Baro -. Insieme ad altri amici rappresentavamo “La Standa” che oltre ad identificarci come nome era il nostro punto di ritrovo, dove davamo sfogo alla break dance e a tutte le altre forme dell’hip hop.

Insieme ad altri miei amici siamo stati tra i primi a portare questo genere a Grosseto, registrando ai tempi Pagliacci, un mixtape distribuito rigorosamente a mano su passaparola, nel vecchio formato musicassetta”.

“Per anni ho suonato in un sound system reggae chiamato Combostyle – va avanti -, dove, anche se il genere era diverso, forte era l’influenza sonora con cui sono cresciuto: quella del rap”.

“Oggi esce una canzone chiamata Grossetano anthem (inno grossetano) sulla falsa riga di una canzone di Sfera Ebbasta.

Il mio pezzo segue la stessa ritmica del famoso trapper, ma il testo parla in chiave ironica dei simboli, dei quartieri, dei monumenti più iconici della nostra città e dei suoi dintorni. Non in ultimo ci sono riferimenti alla nostra squadra di calcio con l’augurio, un giorno, di vederla in serie A”.

“Stiamo in questi giorni realizzando il video ufficiale – conclude Mr. Baro -. Ma non voglio svelare niente, perché sarà una bella sorpresa per tutti i grossetani, sia per i piccoli che per gli adulti”.