In memoria di Franca Lodovichi: l’Avo dona una litografia al “Ferrucci”

GROSSETO - Una litografia che raffigura l'albero della vita. È stata donata ieri alla Casa di riposo "Ferrucci" di Grosseto dall'Avo, l’associazione volontari ospedalieri, in memoria di Franca Lodovichi, recentemente scomparsa.

Per anni direttrice della struttura residenziale per anziani nel cuore di Grosseto, che ospita circa 80 persone, tra autosufficienti e non, Franca Lodovichi è stata anche una volontaria Avo e, grazie alla sua attività di volontariato, ha sempre mantenuto un forte legame con la comunità del "Ferrucci" e con il personale del Coeso Società della Salute.

"Ringraziamo i volontari Avo e la presidente Miria Geppetti per questo gesto simbolico, molto importante", commenta la direttrice del Coeso SdS Tania Barbi.

Alla consegna, effettuata dalla presidente di Avo, accompagnata anche da alcuni volontari, ha presenziato anche la sorella di Franca, Mara Lodovichi. Ad accogliere la piccola delegazione sono stati Giampaolo Tollapi, responsabile delle strutture residenziali del Coeso SdS, e Donatella Mazzieri, che coordina per la cooperativa Uscita di Sicurezza, il global service che gestisce la struttura.

Un momento emozionante che testimonia ancora una volta il prezioso legame che c'è con Avo: molte delle attività che coinvolgono i residenti della struttura sono promosse proprio dall'associazione.