Il podcast dell’11 maggio – ASCOLTA

Il racconto della giornata: mercoledì 11 maggio 2022

In apertura parliamo di turismo. Conferme importanti per la Maremma che in questo 2022 ottiene tre bandiere blu: il vessillo della Fee che certifica la qualità del mare e dei servizi ambientali sventolerà sulle spiagge di Castiglione della Pescaia, Follonica e Grosseto con Marina e Principina.

Ma altre conferme sulla vocazione turistica della nostra terra e sulla sua forza di attrazione in vista dell'estate arrivano anche dalla classifica stilata dal sito di booking Holidu.

Secondo Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, tra le mete più ricercate dai vacanzieri in Toscana ci sono due località maremmane. Nella top ten compaiono infatti Grosseto e Follonica, rispettivamente al terzo e al quarto posto subito dopo l'isola d'Elba e Lucca.

Adesso gli aggiornamenti sul coronavirus. – I nuovi casi positivi oggi in Toscana sono 2.365 (ieri 3.325 ) su quasi 16mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è del 14,85%. Secondo i dati della Regione i casi oggi in provincia di Grosseto sono 140.