Gattino in acqua da due giorni: «Piangeva disperato». Fabio “Dolittle”, l’amico degli animali, scende nel fosso e lo salva

ORBETELLO – Era aggrappato da due giorni ad una roccia dopo essere finito in acqua. Miagolava disperato, con una vocina sempre più flebile. Se non fosse stato salvato probabilmente le forze sarebbero venute meno e sarebbe finito in acqua e affogato.

Per fortuna a salvarlo è stato l'orbetellano Fabio “Dolittle” Lubrano che non ha esitato a tuffarsi in un non proprio pulito fosso Glacis (che si trova tra Neghelli e l'Idroscalo) ha raggiunto il gattino districandosi tra alghe e fango e l'ha tratto in salvo.

«Mi ha chiamato una ragazza che lo sentiva piangere. Il gattino era finito in acqua, le zampine erano a mollo, fradice, ma era riuscito ad aggrapparsi ad una parte concava di una roccia. Era lì da due giorni, affamato e stremato. È molto piccolo, avrà non più di un mese e mezzo».

«La ragazza mi ha detto che non era possibile raggiungerlo dalla riva e che serviva una barca. Ho pensato che non c'era tempo da perdere, mi sono messo un paio di pantaloncini da mare e sono entrato in acqua. Il tipetto sta bene, spero solo che in futuro sarà un po' meno avventuriero. La ragazza che lo ha preso ha detto che ha mangiato e che sembrava stare bene. Poi ci sarà da trovargli una casa».