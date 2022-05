Altro weekend imperdibile con le Giornate Europee: golf, triathlon e musica

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un altro fine settimana ricco di appuntamenti sia sportivi che culturali con le Giornate Europee dello Sport. A Punta Ala continuano senza sosta le gare sul green della frazione castiglionese. Sabato 14 maggio al Golf club è in programma il IV Trofeo “Trattoria da Santino”, il giorno seguente sulle 18 buche puntaline si disputerà il “Serraiola winery golf club”, martedì 17 la “Coppa caffè espresso Nannini” e giovedì 19 è previsto il “Fattoria Sanfelo – vini di Maremma”.

Sempre a Punta Ala, ma nello specchio di mare antistante al porto, sotto la perfetta organizzazione dello Yacht club, dal 13 al 15 maggio si disputerà la regata nazionale 29er/49er/49erFX/Nacra15, trofeo Elena Focosi.

Nel capoluogo sono due gli eventi sportivi previsti per domenica. Agli impianti sportivi di Casa Mora, la Pro Soccer Lab ha in programma il torneo giovanile di calcio categoria 2009, mentre sul lungomare di via Roma c’è attesa per l’Half Castman 2022, organizzato dallo SBR3 Sports & Events, con la partnership del Comune di Castiglione della Pescaia. La prova di triathlon, su distanza olimpica, prenderà il via alle 13 con il nuoto che prevede la formula ‘australiana’ con uscita dall’acqua degli atleti e tuffo per il secondo dei due giri. La frazione ciclistica, sulla distanza di 40 chilometri, sarà con traffico controllato. Dal lungomare di ponente gli atleti si immetteranno su via Manin per poi imboccare la provinciale 158 che percorreranno fino all’intersezione con la provinciale per Tirli, dove li attenderà un’erta di circa 5 chilometri con punte al 15% ed una media del 7,8% per poi scendere in località Ampio, imboccare la provinciale delle Strette fino in Paese dove dal “Poggetto” avranno davanti un’altra salita di 2 chilometri al 6% di media. L’ultima sessione di gara, quella podistica di 10 chilometri, sarà totalmente pianeggiante sulla ciclabile in direzione nord con giro di boa dopo 5 chilometri.

“L’Half Castman 2022 – rivela la sindaca Elena Nappi – è una grande occasione promozionale per il nostro territorio, una vetrina agonistica dove dall’organizzazione mi hanno già confermato la presenza di oltre 200 concorrenti e molti di loro verranno con familiari e tecnici al seguito, Castiglione della Pescaia, attraverso le Giornate europee dello sport investe sulle grandi manifestazioni sportive come questa dove viene veicolata l’immagine del nostro territorio e del patrimonio naturalistico tra i praticanti a tutti i livelli delle varie discipline sportive. Il percorso studiato di questa prova di triathlon e già ben collaudato negli anni e mette in luce scorci panoramici unici dal mare alla collina”.

La formula vincente delle Giornate europee dello sport castiglionesi, che offrono l’opportunità a partecipanti e familiari al seguito di prendere parte anche ad appuntamenti extra agonistici ha in programma per venerdì 13 alle 18,30 in piazza Orto del Lilli il concerto per flauto e percussioni degli studenti del liceo musicale Polo Bianciardi e nel weekend sia al Museo Isidoro Falchi di Vetulonia che quello di Casa Rossa Ximenes, saranno sede del “Kid pass day” il programma nazionale di eventi diffusi nei musei e negli spazi culturali dedicati alle famiglie con bambini da 5 a 12 anni, un modo coinvolgente, dove ragazzi assieme ai genitori entrano per un giorno assieme nel mondo della cultura.

Al Falchi sabato 14 dalle 15,30 si potrà prendere parte a “Una storia al MuVet – crea con noi il tuo fumetto” e nel tardo pomeriggio, dalle 19, in occasione della “Notte europea dei musei” si terrà l’apertura straordinaria fino alle 22. Domenica 15, al Museo Casa Rossa, dalle 15:30 è previsto “Divertiamoci con il feltro” ed a seguire la visita guidata gratuita del Museo per famiglie. Ingresso gratuito, ulteriori informazioni e prenotazioni si possono avere telefonando al numero 0564-927244 mail: casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.