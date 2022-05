Servizi estivi comunali per bambini: al via il bando

ORBETELLO – Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Orbetello tutti i bandi relativi ai servizi estivi comunali, oltreché quello relativo alla concessione di un contributo per la frequenza dei centri estivi privati convenzionati.

In particolare, sono stati pubblicati i seguenti bandi per i Servizi Estivi 2022:

– Colonie Estive di Albinia e Orbetello Scalo (Scadenza 06.06.2022)

– Asilo Nido Estivo Centro Estivo Infanzia C/O Consani di Orbetello (Scadenza 06.06.2022)

– Contributi per la frequenza mensile dei Centri Estivi convenzionati (Scadenza 06.06.2022).

Tutte le informazioni (bandi e domanda) a questo LINK.