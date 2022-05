Scuole prese di mira: due furti nella notte. Rubano i computer e spaccano tutto

GAVORRANO – Due scuole in una notte: quella del Grilli e quella di Giuncarico, una scuola materna e una elementare. Entrambe sono state “visitate” dai ladri nella notte. I malviventi hanno forzato porte e finestre, spaccando tutto e portando via due computer, uno in ogni scuole.

Oltre al danno economico del furto, i ladri sembra si siano accaniti su quanto hanno trovato, spaccando tutto. A Giuncarico hanno forzato gli armadietti che erano stati appena rinnovati.

Questa mattina quando i genitori sono arrivati con i bambini, vista la devastazione, hanno scelto di riportare i figli a casa. Anche i genitori degli alunni che sono arrivati con il pulmino sono andati a riprendere i figli.

Sui due furti stanno indagando i carabinieri di Gavorrano.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI