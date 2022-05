Lutto nel mondo della scuola: è morta la maestra Maria

GROSSETO – È morta ieri a Salerno la maestra Maria Ferrentino che insegnava da anni nella scuola elementare di via Monte Bianco, a Grosseto.

Viveva e lavorava in Maremma da 20 anni. A Pasqua aveva salutato le colleghe, ed era tornata per qualche giorno di vacanza nella sua Salerno, a trovare la famiglia.

Qui però l’insegnante si è sentita male. È stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. I suoi alunni in questi giorni le avevano fatto avere tanti messaggi e lettere per starle vicini “ci stiamo impegnando per renderti orgogliosi di noi” le avevano scritto “ci manchi”.

Purtroppo ieri il decesso che ha sconvolto alunni e colleghe. A giungo sarebbe andata in pensione e già pensava di partire per qualche viaggio.

Domani i funerali che si svolgeranno a Salerno dove la bara verrà tumulata.

Sotto la lettera che i bambini avevano preparato per la maestra e che vorrebbero venisse letta al funerale: