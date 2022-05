Lavoro nel settore turismo, open day ai Centri per l’impiego: «Porta il tuo curriculum»

GROSSETO – I Centri per l’impiego dell’area di Grosseto propongono un open day per candidarsi ad opportunità di lavoro del settore turistico e ristorativo presso tutte le sedi dei Centri per l’impiego della nostra provincia per il giorno 24 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle 17.00.

Gli interessati, anche con esperienza minima, possono presentarsi con il proprio curriculum.

Se necessario gli operatori aiuteranno nella stesura di un CV.

Centro per l’impiego di Grosseto

Via G. Scopetani snc

serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it

Centro per l’impiego di Follonica

Via P. Nenni, 2

serviziimprese.follonica@arti.toscana.it

Centro per l’impiego di Orbetello

Piazza Giovanni Paolo II, 2

serviziimprese.orbetello@arti.toscana.it

Centro per l’impiego di Arcidosso

Viale D. Lazzaretti, 4

serviziimprese.arcidosso@arti.toscana.it

Centro per l’impiego di Manciano

Largo M. D’Antona

serviziimprese.manciano@arti.toscana.it

Per informazioni e chiarimenti contattare il Centro Impiego di riferimento