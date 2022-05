Il Follonica Gavorrano prevale nel recupero, vittoria sul Venturina al Passalacqua

GROSSETO – Movimentato 3-2 del Follonica Gavorrano al Venturina nel girone C, per la quinta gara dell’edizione 2022 della Coppa Passalacqua. Gara per niente scontata, con giocate palla a terra e tanto impegno, ma anche qualche protesta di troppo da parte del team livornese.

Prima azione al 2′ sulla destra di Cavallo, col pallone che finisce in corner; dal tiro dalla bandierina fallo da rigore, con Cret che firma l’1-0. Sul fronte opposto, chance per il Venturina con tiro di Giacomini e poi con assist di Bartolini a cercare Palmieri, ma il tiro viene murato dai maremmani. Cret ancora in vista al 12′ da calcio piazzato, senza buon esito.

Al 23’ pressione dell’undici di Cacitti con Douadi che reimposta l’azione sulla sinistra: la sfera arriva a Cavallo che non risparmia Caggiari per il 2-0. Al 25’ punizione per il Venturina, ma Giacomini spedisce addosso a Ioele. Più discontinuo ma comunque guardingo il Venturina, che riesce a riaprire il match al 37’ sugli sviluppi di un corner con Vita, dopo che il pallone aveva scheggiato il palo: 2-1. Calcio piazzato di Cavallo, allo scadere, alto di non molto.

Labronici subito in evidenza al 6′ della ripresa con Palmieri che mette nel mezzo, ma Ioele anticipa tutti; ancora miracolo in tuffo del portiere biancorossoblù tre minuti dopo. Respinto il tiro di Mori al 17’, e un minuto dopo tutto perfetto per Palmieri che insacca nell’angolino su assist di Giacomini, faccia a faccia con Ioele: 2-2 e tutto da rifare.

Alla mezz’ora azione del Follonica Gavorrano, al termine della quale i livornesi, decisamente più rumorosi dei coetanei minerari, protestano per un’irregolarità: rosso per capitan Ippolito.

Ancora azioni da una parte e dall’alta, in un match coi nervi sempre più tirati. Al 44’ Follonica Gavorrano vicino al vantaggio col rasoterra di Cret; sul successivo angolo, respinta di Caggiari. Il tocco del definitivo 3-2 è questione di poco: al 47’ inzuccata imprendibile di Ramazzotti, su calcio piazzato di Cret.

VENTURINA: Caggiari, Bundone (1’ st Biagioni), Bartolini (4’ st Del Conte), Mori, Ippolito, Battaglini, Topi, Vita (22’ st Felici), Palmieri, Giacomini, Bertini. A disposizione: Donati, Mancini. All. Draghi.

FOLLONICA GAVORRANO: Ioele, Virgillito, Fioretti (23’ st Allaki), Olivatu, Ferri, Martelli (23’ st Cappellini), Cret, Douadi (12’ st Ramazzotti), Cerrato (12’ st Pagnini), Cioni, Cavallo (38’ st Tosi). A disposizione: Civitelli, Tanzini, Milani, Coppola. All. Cacitti.

ARBITRO: Signori di Grosseto; assistenti Bovenga e Rullo di Grosseto.

RETI: 4’ (rig.) Cret, 23’ Cavallo, 37’ Vita, 17’ st Palmieri, 47’ st Ramazzotti.

NOTE: espulso al 31’ st Ippolito.