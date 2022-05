Gli Under 17 della Pallacanestro Grosseto verso le final four, vittoria a tavolino per gli Under 19

GROSSETO – Più alti che bassi per le rose della Pallacanestro Grosseto Team 90 nell’ultimo weekend, con impegni tutti in trasferta.

In Promozione, con una rosa ancora in formazione ridotta causa infortuni e assenze, il team grossetano ha perso di un solo canestro ospiti di Firenze 2 (58-56) mantenendo però la vetta del proprio girone dei playout.

L’Under 17 Gold continua imperterrita il suo percorso verso le Final Four, che si svolgeranno il 10-11 giugno tra le mura amiche del Pala Austria, vincendo un’ottima partita a Calcinaia con il risultato finale di 53-80; da segnalare la doppia doppia di Cutrupi con 26 punti e 13 rimbalzi.

A Prato, diretta concorrente per le final 8, l’Under 16 gioca invece una brutta partita cadendo 61-45, con un approccio sbagliato che andrà sicuramente rivisto in vista del rush finale del campionato tornando a dimostrare il carattere e il gioco visti fino ad ora.

Vittoria di misura (40-42) per l’Under 13 che, sul campo di Pino Basket Firenze, torna a Grosseto con due buoni punti in classifica che permettono il secondo in classifica nel proprio girone.

A tavolino invece la vittoria per l’Under 19 Gold per la mancata presentazione della squadra ospite Fucecchio, che riesce a chiudere non come fanalino di coda il campionato dopo una stagione tormentata.