Gara due con il Livorno per i ragazzi della Gea, Santolamazza: «Mi aspetto una rivincita di squadra»

GROSSETO – Prosegue la semifinale del campionato di serie D tra la Fides Livorno e la Gea Basketball Grosseto. Mercoledì sera alle 21,15 Furi e compagni saranno nuovamente di scena al PalaCosmelli per gara2, che potrebbe risultare decisiva per la serie. Dopo la sconfitta di domenica sera, maturata solo negli ultimi cinque minuti del match, i biancorossi di Luca Faragli e Marco Santolamazza sono alla ricerca di un successo che permetterebbe di disputare una maggiore tranquillità gara3 di domenica prossima al Palasport di via Austria. Una sconfitta, infatti, metterebbe la Gea con le spalle al muro, obbligandola a vincere le rimanenti tre sfide per arrivare in finale. In gara1 Grosseto ha alternato ottimi momenti, nei quali ha messo in difficolta il quintetto di casa, a qualche pausa, che è costata cara per l’esito finale del confronto. Per fermare la corazzata labronica servirà insomma una maggiore continuità e concentrazione.

“Rispetto alla prima partita – sottolinea il coach Marco Santolamazza – bisogna migliorare il tiro da due e da tre punti, gestire certe situazioni come il vantaggio a sei minuti dalla fine, che abbiamo gettato al vento non sfruttando due azioni per allungare. Stavolta poi non dobbiamo andare a strappi. Nei momenti che contano i livornesi fanno il gioco sporco, la loro caratteristica principale e sarà bene evitare di lasciare troppi spazi per il tiro da lontano. Gara uno è stata molto combattuta e ci sono state delle note positive, come la prestazione di Tommaso Ense, mentre alcuni giocatori hanno sbagliato un po’ troppo rispetto ai loro standard. Mi aspetto una rivincita di squadra per ottenere un successo fondamentale per la serie”.

I tecnici della Gea saranno privi di Lorenzo Scurti, squalificato dopo l’espulsione di domenica, Giacomo Neri (impegni di lavoro), Nicolas Battaglini (tornato finalmente in gruppo) e Mattia Ricciarelli, ancora infortunato.

I convocati: Bambini, Roberti, Morgia, Furi, Simonelli, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi , Mari, Ense, Piccoli.

Semifinali. Gara2, mercoledì (ore 21,15) Valdicornia-Monsummano, Fides Livorno-Gea Grosseto (arbitri: Matteo Indrizzi di Sinalunga e Tommaso Giachi di Firenze). Gara1, Studio Arcadia Valdicornia-Shoemakers Monsummano 77-68, Fides Oltremare Livorno-Gea Grosseto 75-66.

Gara3 e gara4 a Monsummano e Grosseto; ev. gara5 a Venturina e Livorno.