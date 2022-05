Enel: «L’incendio a Roselle causato da un cavo del telefono entrato in contatto con la linea elettrica»

ROSELLE – In riferimento alla segnalazione sul principio di incendio, avvenuto nei pressi di Roselle sulla strada dello Sbirro, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, precisa che «il fatto è stato originato da un cavo telefonico – e non elettrico – che si è sganciato ed è entrato in contatto con la linea elettrica di bassa tensione in cavo precordato ivi transitante».

«L’episodio ha causato il danneggiamento dell’isolamento del tratto di linea elettrica interessato con un conseguente corto circuito e la caduta al suolo del cavo telefonico con scintille per contatto, da cui è scaturito il principio di incendio. Le squadre operative di E-Distribuzione stanno intervenendo sul posto per la sostituzione della parte di linea danneggiata».

«L’Azienda ricorda di non avere responsabilità nell’accaduto e di essere a sua volta danneggiata» conclude Enel.