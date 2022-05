Bimbimbici: sabato mattina torna a Follonica la biciclettata per i più piccoli

FOLLONICA – Tutto pronto per l’edizione follonichese dell’evento nazionale Fiab “Bimbimbici 2022”, che si svolgerà nella mattina di sabato, 14 maggio, al parco della 167 Ovest. La manifestazione nazionale della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, vuole promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Bimbimbici è la manifestazione organizzata da Fiab in collaborazione con il Comune di Follonica, pensata per sollecitare una riflessione generale sulla necessità di moderare il traffico e sfruttare le piste ciclabili per aumentare la vivibilità della città. La manifestazione vuole inoltre favorire la conoscenza delle norme stradali, che verrano illustrate alle bambine e ai bambini durante la mattinata al Parco Centrale.

«Diamo appuntamento per domenica mattina – dice l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – per dar vita tutti insieme ad una pedalata piena di allegria per le vie del centro: una bella occasione per insegnare e abituare i più piccoli ad utilizzare la bicicletta negli spostamenti in città. Siamo felici di affiancare Fiab per la manifestazione di Bimbimbici. Queste sono manifestazioni importanti perché riportano le persone in piazza, riabituandoci dopo il periodo della pandemia a stare insieme».

Il programma della giornata prevede il ritrovo al parco dela 167 Ovest alle 10, con iscrizione alle attività a cura della Fiab.