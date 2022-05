Anche Follonica conquista la bandiera blu, Benini: «Riconoscimento di tutta la città»

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 10 maggio 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - Per la 23esima volta consecutiva Follonica ha ricevuto dalla Foundation for Environmental la Bandiera Blu,

ovvero il riconoscimento assegnato a livello nazionale a quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti. La cerimonia si è tenuta questa mattina in modalità telematica.

Alla base della selezione ci sono la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, lo svolgimento della raccolta differenziata, l’arredo urbano, le iniziative legate all'educazione ambientale e le attività di pesca professionale.

«Follonica ancora una volta può fregiarsi della Bandiera Blu per la qualità del suo mare – afferma il sindaco Andrea Benini – Una conferma della quale andiamo molto fieri, visto che siamo tra i Comuni che da più anni possono vantare questo importante riconoscimento. Presto organizzeremo una cerimonia, durante la quale verrà issata la bandiera blu 2022. Quello ottenuto oggi da Follonica è un riconoscimento di tutta la città, nato dalla collaborazione fra associazioni, imprenditori, Amministrazione comunale e cittadini. Si tratta di un riconoscimento per niente scontato, che deve responsabilizzarci tutti, amministratori, residenti e fruitori del litorale follonichese. Il mio ringraziamento particolare – conclude il sindaco – va alle varie associazioni di volontarie e volontari, che si impegnano costantemente per aiutare il Comune a pulire luoghi particolarmente sensibili e alle associazioni che si occupano del salvamento in mare».

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.