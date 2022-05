Ladro seriale “sfortunato”: tenta di rubare per dieci volte e ogni volta fa scattare l’allarme

FOLLONICA – Otto tra stabilimenti balneari e alberghi tutti chiusi, uno studio medico, un’associazione musicale… sono alcuni dei tentati furti di un ladro arrestato dalla compagnia di Follonica su esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’uomo sarebbe il responsabile di una serie di furti e tentati furti messi a segno nel periodo tra settembre 2021 e aprile 2022.

In tutti i furti ad essere presi di mira erano strutture chiuse in attesa della stagione turistica. L’uomo, tra l’altro, non avrebbe le abilità di un Lupin. Nella ricostruzione della dinamica dei fatti, operata dai Carabinieri della Compagnia di Follonica, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno delle strutture, forzando porte laterali o finestre, ed una volta entrato all’interno avrebbe spesso fatto scattare l’allarme, o destato l’attenzione di altre persone, per cui si sarebbe dato alla fuga prima di mettere a segno il colpo.

In altri casi, anche portando a compimento il suo disegno, l’indagato avrebbe ricavato bottini molto esigui, quantificati dalle vittime in pochi euro. Ciò non ha tuttavia risparmiato i titolari delle attività da ingenti esborsi per le riparazioni, laddove hanno dovuto ripristinare gli ingressi forzati e gli infissi infranti.

Il quadro indiziario, preciso e concordante, articolato grazie alle indagini dei Carabinieri di Follonica e rappresentato dal Pubblico ministero nella richiesta di misura, è stata ritenuta adeguata dal Gip per l’emissione del provvedimento, che è stato notificato alcuni giorni fa dai militari della Città del Golfo. L’uomo si trova agli arresti domiciliari.