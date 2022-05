CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Aggiornamento ore 21.51: Sono due le persone ferite nello scontro tra auto e scooter avvenuto alle 18.45 di oggi. Ad intervenire l’ambulanza infermieristica di Castiglione della Pescaia e l’elisoccorso Pegaso 2 che ha trasportato un uomo di 45 anni, il conducente della moto, al Misericordia di Grosseto in codice 2.

Una donna di 47 anni è stata trasportata in codice uno con ambulanza sempre all’ospedale Misericordia. Sono stati attivati i Carabinieri per i rilievi.

News ore 21: Anche una donna di 47 anni è rimasta ferita nel tardo pomeriggio in un incidente stradale tra auto e scooter. Le condizione della donna non sarebbero gravi.

News ore 19.23: È grave l’uomo che si trovava in sella allo scooter e che è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella zona del Bozzone.

Sul posto gli operatori della Croce rossa ed è atterrato anche l’elisoccorso Pegaso.

News ore 19.06: Un grave incidente è avvenuto solo pochi minuti fa nella zona del Bozzone.

Nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente.

L’incidente è avvenuto sulla strada che da Macchiascandona va verso il Bozzone subito dopo il ponte, in prossimità del bivio per il Vaticino e per Buriano, tra i comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto e Gavorrano.

La strada è momentaneamente bloccata. Sul posto stanno arrivando i mezzi di soccorso perché ci sarebbero dei feriti.

Notizia in aggiornamento