Festa non autorizzata: la Polizia chiude il locale

MONTE ARGENTARIO – “La Polizia amministrativa della Questura di Grosseto ha incrementato i controlli nella provincia finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di sicurezza previste nei locali pubblici, la cui violazione potrebbe pregiudicare l’incolumità dei clienti e il regolare svolgimento delle serate e degli eventi”, si legge in una nota della Questura.

“Venerdì notte – prosegue la Questura -, nell’ambito di questi servizi, la Polizia di Stato con il contributo della Polizia Municipale di Orbetello, ha accertato che presso un noto locale balneare dell’Argentario era in corso una serata danzante con ticket di ingresso, nonostante il gestore fosse sprovvisto di autorizzazione di pubblico spettacolo e intrattenimento”.

“Nella circostanza, la Polizia Amministrativa della Questura e la Municipale hanno documentato le violazioni con riprese video/fotografiche all’interno della struttura: era stata infatti allestita una sorta di discoteca all’interno dello stabilimento balneare con una postazione per il dj, spettacolo musicale e di luci, un punto somministrazione per bevande, mentre un ampio spazio al coperto era usato come pista da ballo. Era stato previsto anche un servizio di vigilanza privato con l’impiego di soggetti privi dei necessari permessi”.

“Il gestore, per aver consentito l’ingresso nel locale di almeno un centinaio di giovani accorsi dalla provincia, è stato sanzionato per la violazione amministrativa ai sensi dell’articolo 666 del codice penale che prevede il pagamento di una somma che va da euro 258 a 1549 e la cessazione dell’attività posta in essere senza licenza, avendo organizzato uno spettacolo abusivo – immediatamente interrotto dagli agenti della Polizia di Stato – sprovvisto delle necessarie autorizzazioni”.

La Polizia Amministrativa ha anche avviato approfonditi accertamenti per “verificare eventuali ulteriori violazioni, in quanto il locale non sarebbe stato sottoposto ai controlli sull’agibilità, sulla sicurezza della struttura, delle uscite di sicurezza e delle misure antincendio. Per questo sarà chiesta la collaborazione del Comune di Orbetello”.

“I controlli amministrativi proseguiranno, con intensità nelle prossime settimane e per tutta l’estate per evitare che vengano organizzati eventi anche occasionali senza le prescritte autorizzazioni e i controlli sulla stabilità e idoneità dei locali utilizzati. Una pratica molto grave perché potrebbe creare pericolo a chi invece vorrebbe trascorrere una serata divertendosi in compagnia”, concludono dalla Questura.